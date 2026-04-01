Юноша получил шесть лет колонии за съемку административных зданий Сызрани

Его признали виновным в госизмене

01 апреля 2026, 23:09, ИА Амител

Деревянный молоток / Фото: amic.ru

Самарский областной суд приговорил юношу к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в госизмене, сообщила инстанция в Telegram-канале.

Суд постановил, что в сентябре 2024 года молодой человек собирал фото административных зданий Сызрани. Он передавал их "представителю военного движения украинцев для использования сведений о них против безопасности" РФ.

На тот момент фигурант был несовершеннолетним. У него также конфискуют деньги, которые он получил от куратора.

Ранее в Хабаровске суд дал 17 лет колонии женщине, сорвавшей 14 листовок с призывом служить.