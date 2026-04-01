Юноша получил шесть лет колонии за съемку административных зданий Сызрани
Его признали виновным в госизмене
01 апреля 2026, 23:09, ИА Амител
Деревянный молоток / Фото: amic.ru
Самарский областной суд приговорил юношу к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в госизмене, сообщила инстанция в Telegram-канале.
Суд постановил, что в сентябре 2024 года молодой человек собирал фото административных зданий Сызрани. Он передавал их "представителю военного движения украинцев для использования сведений о них против безопасности" РФ.
На тот момент фигурант был несовершеннолетним. У него также конфискуют деньги, которые он получил от куратора.
Ранее в Хабаровске суд дал 17 лет колонии женщине, сорвавшей 14 листовок с призывом служить.
11:39:36 02-04-2026
"Ранее в Хабаровске суд дал 17 лет колонии женщине, сорвавшей 14 листовок с призывом служить."
Чудовищные времена
11:55:08 02-04-2026
Гость (11:39:36 02-04-2026) "Ранее в Хабаровске суд дал 17 лет колонии женщине, сорвавше... У нас аэропорт снимают и хвастаются этим!
В Хабаровске женщина не только срывалв листовки (причем делала это по заданию украинских кураторов), но и собирала личные данные российских военнослужащих и их родственников, отсылала украинцам. Собственно, за что привлекли.
11:50:23 02-04-2026
Юноша получил шесть лет колонии --- получается отмазался