Взрыв произошел на территории воинской части в Красноярском крае

Взрыв и пожар на складах с боеприпасами произошли на территории воинской части в Красноярском крае, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу региона.

Инцидент произошел в Ачинском районе в поселке Каменка. "Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. <...> Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта", – говорится в сообщении на сайте городской администрации.

В Ачинскую межрайонную больницу № 1 доставлены два человека с осколочными ранениями после взрывов на складах.