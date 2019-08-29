Денег нет. В алтайском селе не могут выделить 200 тысяч рублей на тамбур школы

Жители села Антоньевка в Петропавловском районе жалуются на плачевное состояние тамбура школы, сообщает издание "Сибирь. Реалии".
По их словам, пристройка в буквальном смысле отделяется от основного здания. Из-за этого осенью там появляются лужи и грязь, а зимой – наледь. Были и случаи травмирования, когда дети поскальзывались и падали, утверждают местные жители.
Родители школьников безуспешно пытаются добиться ремонта опасного, по их мнению, участка.
"Раньше мы устно обращались в администрацию, но в районе говорят, что денег нет, – рассказала глава Антоньевского сельского совета Евгения Угрюмова. – Цена вопроса около 200 тысяч рублей".
Родители могли бы попробовать самостоятельно собрать деньги, но они и так ежегодно за свой счет делают ремонт классов. Поэтому им остается только надеяться, что администрация все-таки изыщет требуемую сумму и обеспечит безопасность детей.
Комментарии
Народ давайте сбросимся, неужели не наберем горожане Барнаульцы нужную сумму для сельской школы?
29.08.2019 08:56
Человек
Скиньтесь мне на ремонт лучше
Как одного спиногрыза прихлопнет, тогда отремонтируют, нужно немного подождать
29.08.2019 08:56
Человек
Скиньтесь мне на ремонт лучше
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и мне..
"Народ давайте сбросимся"
Мы ежемесячно платим налоги на школы и больницы, а эти деньги уходят в карманы чинуш. Какой смысл собирать деньги по два, три раза на одно и тоже?
Депутаты договариваются на бесплатные выступления звезд.
Неужели не смогут договориться, чтобы двоюродные братья бесплатно отремонтировали тамбур?
я отказываюсь скидываться на такое