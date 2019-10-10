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Более 500 жителей Алтайского края перешли на налог для самозанятых. Когда смогут все?

, ИА "Амител", Елена Маслова
Мелкий бизнес ждет нового режима, но опасается, что государство изменит правила игры
Маникюр / Фото: amic.ru

Маникюр / Фото: amic.ru

Налог на профессиональный доход, или как его зовут в народе – налог для самозанятых, может быть введен по всей России, в том числе и на Алтае, с 2021 года. Пока на него перешли более 500 жителей края, которые зарегистрированы здесь, но свою деятельность ведут, скорее всего, в Москве. Об этом 9 октября журналистам рассказал Юрий Куриленко, руководитель краевого управления налоговой службы.

Чем хорош новый налог?

Налог на профессиональный доход предусматривает добровольное подключение к режиму: достаточно без визита в налоговую скачать приложение и включить режим в личном кабинете налогоплательщика.

Он подходит тем, у кого нет наемных работников, годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, кто оказывает услуги или, например, продает товары собственного производства. Режим подходит тем, кто занимается фотографией, работает на бьюти-рынке, фрилансерам и т. д.

Не нужно регистрировать ИП.

Отчисления составляют 4% с дохода для физлица и 6% – для юрлица. Учитывается тот доход, который проведен через приложение.

Где действует сейчас?

Эксперимент по введению нового налога с 2019 года проводится в четырех регионах: Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане. На систему перешли порядка 230 тысяч плательщиков. Они задекларировали около 20 млрд доходов и по нему уплатили около 400 тысяч рублей налога. Подавляющее число зарегистрировавшихся – таксисты.

Когда будет в Алтайском крае?

Точная дата введения режима в регионе не известна. По мнению Юрия Куриленко, в Алтайском крае налог введут в 2021 году, так как именно тогда в России отменят единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который сегодня используют многие предприниматели региона.

"Останется "упрощенка" и налог на профессиональный доход", – сказал Куриленко. В обоих случаях налог с дохода будет составлять 6%, однако у этих налогов разные пороговые значения и по доходу, и по наличию наемных работников.

По словам главы краевой налоговой службы, губернатор региона Виктор Томенко уже дважды выступал с инициативой применения налога для самозанятых в Алтайском крае.

"Но Минфин России и бюджетный комитет Госдумы настроены на то, чтобы этот режим распространять в первую очередь на регионы-доноры и центры экономической активности, чтобы переход не привел к кампанейщине, – сказал Куриленко. – Но не очень ясно, как эта идея будет реализована, потому что, с моей точки зрения, это ущемление прав граждан на других территориях".

Почему людям выгодно регистрироваться самозанятыми?

По словам Юрия Куриленко, по оценкам федеральных экспертов, около 26 млн граждан России заняты в "тени". "Треть работоспособного населения страны вроде существует на рынке труда, а вроде бы и нет. При этом они проживают в государстве и были бы не прочь пользоваться положенными им правами, – прокомментировал глава алтайской налоговой службы. – К тому же люди испытывают чувство неудовлетворенности: вдруг когда-то что-то начнется – и им будет очень нехорошо".

Кроме того, такие работники не могут даже взять кредит в банке, им нечем подтвердить свою доходность, дополнила Ирина Смирнова, начальник отдела краевой УФНС.

Сейчас также обсуждаются поправки, которые, по словам Куриленко, позволят самозанятым формировать пенсионные отчисления. Подключить такую возможность тоже можно будет добровольно.

Какие сомнения есть у бизнеса?

Самое главное опасение связано с тем, что правила игры не изменят. Многие предприниматели считают, что на первом этапе, введя новый налог, государство легализует теневой сектор экономики, зафиксирует плательщиков, соберет о них максимум финансовой информации, а потом пересмотрит условия и ужесточит нагрузку на тех, кто сегодня не платит в госказну ничего.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

10.10.2019 08:24
- гость -

Они задекларировали около 20 млрд доходов и по нему уплатили около 400 тысяч рублей налога.

Математику проверьте.

10.10.2019 08:41
- гость -

Даже не дочитав до таксистов, стало понятно, что это про них. Хотя им можно и по договору гпх работать. А остальных обирать - это грех смертный. С паршивой овцы хоть шерсти клок? Ну не стыдно им? Я бы задумался переходить на эту фигню, засветишься - фиг отмажешься потом. Нельзя с жуликами быть честным. Пришлось наблюдать (в поезде) одного мальчика с картами (не больше пяти лет от роду), который, как только начинал проигрывать, объявлял о новых правилах. А ждёт наивных обязательная сертификация профессиональных навыков, есссно, платная и периодическая. Это для начала. Могу предположить, что исключат из обязательного медицинского, навяжут исключительно ДМС. И тд и тп

10.10.2019 09:01
технарь

10.10.2019 08:41
- гость -

кто не платит, тот и есть жулик. мне как человеку с белой з/п нахлебники из числа трудоспособного, но хитрожопого населения не нужны.

10.10.2019 09:03
- гость -


10.10.2019 09:01
технарь

помолчи, за умного сойдешь.

10.10.2019 09:04
- гость -

10.10.2019 08:41
- гость - ну так гос капитализм и подразумевает ведение бизнеса государством, а не исполнения им его социальной функции, чуть помягче конечно, чем при крепостном праве, у вас есть право застрелиться или уехать в другое государство

10.10.2019 09:08
- гость -

10.10.2019 09:04
- гость -

Ну так-то у народа конституция какая-никакая есть, но кое-что на нее давно положил. А в основном документе всяческие социальные гарантии прописаны.

10.10.2019 09:08
- гость -

От пёсегов лёгкой трусцой

10.10.2019 09:59
- гость -

10.10.2019 09:08
- гость - сказку про "надписи на заборах" знаете? Ничего не напоминает ?

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