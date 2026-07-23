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Госдума одобрила бесплатное ЭКО для ветеранов боевых действий

Бесплатная медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи

23 июля 2026, 21:02, ИА Амител

Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью Яндекс Алиса / amic.ru
Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью Яндекс Алиса / amic.ru

Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий. Документ вступит в силу с 1 декабря 2026 года, пишет РИА Новости.

Согласно закону, бесплатная медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи. Порядок ее предоставления определит Минздрав России. При этом действие закона не распространяется на суррогатное материнство.

Кроме того, право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших или умерших ветеранов и инвалидов боевых действий, если они не вступили в повторный брак. Воспользоваться этой возможностью можно будет в течение пяти лет со дня гибели или смерти супруга.

Обязательным условием является наличие нотариально удостоверенного согласия, которое погибший или умерший супруг дал при жизни на использование своего биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах установленного пятилетнего срока.

Здоровье Россия Армия дети Госдума законы
       

Комментарии 9

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Трагати

21:10:05 23-07-2026

подготовка к ЭКО - дорого.
пару яйцеклеток подсадить - копейки по сравнению с гормональной подготовкой организма.
глубокий днк-тест требуйте, если не хочется, чтобы дети лет через дцать. после рождения в наследственную лотерею съиграли

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Гость

07:51:33 24-07-2026

если природа специально не дает людям детей это что то и значит

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Гость

09:49:44 24-07-2026

ЭКО и так и бесплатно всем. Только ждать год

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Гость

10:54:34 24-07-2026

Гость (09:49:44 24-07-2026) ЭКО и так и бесплатно всем. Только ждать год...
Не всем, а по показаниям

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Гость

11:13:05 24-07-2026

Когда организмы настолько запущены- вейпами, питанием, экологией - они заняты выживанием и функция воспроизведения отключается, нужно свое здоровье в порядок привести и вспомогательные технологии не понадобятся

Спросите у бабушек, репродуктивная функция в тяжелые годы у женщин массово отключается - это природа

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Повсекакий

18:21:29 24-07-2026

Гость (11:13:05 24-07-2026) Когда организмы настолько запущены- вейпами, питанием, экол... У тех самых бабушек которые по церквям тусуются. Бог ты мой.

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Гость

11:29:38 24-07-2026

погибший или умерший супруг дал при жизни на использование своего биологического материала.....может пора остановиться? Погостов хватает

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Гость

11:39:10 24-07-2026

Гость (11:29:38 24-07-2026) погибший или умерший супруг дал при жизни на использование с...
Бабы обязаны нарожать еще и еще

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Гость

11:42:51 24-07-2026

Родившийся через пять лет ребенок через 18 лет так же будет иметь льготы при поступлении в ВУЗ ?

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