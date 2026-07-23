Госдума одобрила бесплатное ЭКО для ветеранов боевых действий

Бесплатная медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи

23 июля 2026, 21:02, ИА Амител

Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью Яндекс Алиса / amic.ru

Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий. Документ вступит в силу с 1 декабря 2026 года, пишет РИА Новости.

Согласно закону, бесплатная медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи. Порядок ее предоставления определит Минздрав России. При этом действие закона не распространяется на суррогатное материнство.

Кроме того, право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших или умерших ветеранов и инвалидов боевых действий, если они не вступили в повторный брак. Воспользоваться этой возможностью можно будет в течение пяти лет со дня гибели или смерти супруга.

Обязательным условием является наличие нотариально удостоверенного согласия, которое погибший или умерший супруг дал при жизни на использование своего биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах установленного пятилетнего срока.