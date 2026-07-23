Госдума одобрила бесплатное ЭКО для ветеранов боевых действий
Бесплатная медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи
23 июля 2026, 21:02, ИА Амител
Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий. Документ вступит в силу с 1 декабря 2026 года, пишет РИА Новости.
Согласно закону, бесплатная медицинская помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи. Порядок ее предоставления определит Минздрав России. При этом действие закона не распространяется на суррогатное материнство.
Кроме того, право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших или умерших ветеранов и инвалидов боевых действий, если они не вступили в повторный брак. Воспользоваться этой возможностью можно будет в течение пяти лет со дня гибели или смерти супруга.
Обязательным условием является наличие нотариально удостоверенного согласия, которое погибший или умерший супруг дал при жизни на использование своего биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах установленного пятилетнего срока.
21:10:05 23-07-2026
подготовка к ЭКО - дорого.
пару яйцеклеток подсадить - копейки по сравнению с гормональной подготовкой организма.
глубокий днк-тест требуйте, если не хочется, чтобы дети лет через дцать. после рождения в наследственную лотерею съиграли
07:51:33 24-07-2026
если природа специально не дает людям детей это что то и значит
09:49:44 24-07-2026
ЭКО и так и бесплатно всем. Только ждать год
10:54:34 24-07-2026
Гость (09:49:44 24-07-2026) ЭКО и так и бесплатно всем. Только ждать год...
Не всем, а по показаниям
11:13:05 24-07-2026
Когда организмы настолько запущены- вейпами, питанием, экологией - они заняты выживанием и функция воспроизведения отключается, нужно свое здоровье в порядок привести и вспомогательные технологии не понадобятся
Спросите у бабушек, репродуктивная функция в тяжелые годы у женщин массово отключается - это природа
18:21:29 24-07-2026
Гость (11:13:05 24-07-2026) Когда организмы настолько запущены- вейпами, питанием, экол... У тех самых бабушек которые по церквям тусуются. Бог ты мой.
11:29:38 24-07-2026
погибший или умерший супруг дал при жизни на использование своего биологического материала.....может пора остановиться? Погостов хватает
11:39:10 24-07-2026
Гость (11:29:38 24-07-2026) погибший или умерший супруг дал при жизни на использование с...
Бабы обязаны нарожать еще и еще
11:42:51 24-07-2026
Родившийся через пять лет ребенок через 18 лет так же будет иметь льготы при поступлении в ВУЗ ?