Правительство РФ хочет продлить программу льготной ипотеки

Правительство России намерено продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, заявил на конференции РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, мера поддержки проявила себя очень успешно. Она помогла россиянам приобрести жилье по низкой ставке и привлекла в строительную отрасль около 500 млрд рублей.

Ранее amic.ru писал, что президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%. 23 апреля правительство РФ ее утвердило. Так государство решило поддержать и россиян, и строительную отрасль, доходы которых пострадали от коронавируса.

Льготная ставка намного ниже той, что предлагают банки (по статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года составила 8,69%). Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.