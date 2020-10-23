У мэра и главы администрации Горно-Алтайска выявили коронавирус

Глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова и мэр города Юрий Нечаев ушли на больничный в связи с выявлением у них коронавирусной инфекции, сообщает "Банкфакс".

Информацию подтвердила начальник городского отдела информационной политики и связей с общественностью Алена Усольцева. По ее словам, в этом месяце отменили сессию горсовета, которая должна была пройти 22 октября.

"Сессия, скорее всего, состоится уже в ноябре. Сейчас ее просто нереально провести в этих условиях, – уточнила Усольцева. – Мы сейчас ограничили людям доступ в администрацию, и депутатов мы тоже стараемся защитить, чтобы никаких проблем не возникло. Сейчас просто нужно выждать немного времени".

Ранее amic.ru писал, что доступ посетителей в здание администрации столицы Республики Алтай временно ограничен.

Мера будет действовать до 26 октября. Она принята на основании постановления Роспотребнадзора и призвана усилить противоэпидемиологический режим.

В связи с этим население Горно-Алтайска информируют, что любые документы необходимо направлять представителям городских властей посредством почты, МФЦ либо через портал "Госуслуги".