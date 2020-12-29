Виктор Томенко подарил школьнику набор юного химика

Виктор Томенко побывал в гостях у многодетной семьи Пятышевых и поздравил их с наступающим Новым годом. Десятилетний Андрей оставил свое пожелание на "Елке желаний" и попросил набор юного химика, пишет официальный сайт Алтайского края.

Женщина рассказала, что трое детей учатся в кадетском корпусе. Старшему Эдуарду уже 17 лет, в этом году он заканчивает обучение, младшей Анастасии — восемь лет. Живут дружно, у каждого есть свои увлечения. Андрею давно нравится химия, и он намерен глубже изучить этот предмет. Набор, который появился у юного кадета, больше похож на маленькую домашнюю лабораторию.

"Хорошо, что мечты сбываются. Другие дети тоже должны знать, что можно писать письма на "Елку желаний" и они могут исполниться", — сказал Виктор Томенко.