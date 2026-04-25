Депутаты предложили ужесточить наказание за отравления детей в школах

За массовое заболевание или отравление — до четырех лет тюрьмы, за гибель ребенка — до семи лет

25 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Школьная столовая / Фото: Екатерина Смолихина / архив amic.ru

Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия", выступил с инициативой усилить уголовную ответственность за нарушения санитарных норм, которые привели к отравлению детей, сообщает ТАСС.

«Справороссы предлагают ужесточить уголовную ответственность за нарушения санитарных норм, которые привели к отравлению детей. А такие нарушения выявляются при каждом ЧП. Очевидно, что действующих санкций недостаточно», — заявил политик.

По мнению Миронова, если дети массово заболели или отравились, виновные должны получить до четырех лет лишения свободы, а в случае гибели ребенка — до семи лет тюрьмы.

Также депутат считает необходимым отменить мораторий на проверки предприятий общепита, в том числе тех, которые кормят школьников, воспитанников детсадов и детей в лагерях.