Депутаты предложили ужесточить наказание за отравления детей в школах
За массовое заболевание или отравление — до четырех лет тюрьмы, за гибель ребенка — до семи лет
25 апреля 2026, 15:00, ИА Амител
Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия", выступил с инициативой усилить уголовную ответственность за нарушения санитарных норм, которые привели к отравлению детей, сообщает ТАСС.
«Справороссы предлагают ужесточить уголовную ответственность за нарушения санитарных норм, которые привели к отравлению детей. А такие нарушения выявляются при каждом ЧП. Очевидно, что действующих санкций недостаточно», — заявил политик.
По мнению Миронова, если дети массово заболели или отравились, виновные должны получить до четырех лет лишения свободы, а в случае гибели ребенка — до семи лет тюрьмы.
Также депутат считает необходимым отменить мораторий на проверки предприятий общепита, в том числе тех, которые кормят школьников, воспитанников детсадов и детей в лагерях.
«Он действует до 2030 года, но речь о здоровье детей», — подчеркнул Миронов.
17:23:05 25-04-2026
а взрослых значит можно травить ?!
19:01:07 25-04-2026
Отравление - как минимум покушение на убийство.
Всего лишь изменить правоприминительную практику.