Китай пригрозил ЕС за включение его компаний в 20-й пакет санкций

Пекин примет меры для защиты своих компаний, и последствия "лягут на плечи ЕС"

26 апреля 2026, 14:02, ИА Амител

Китай примет меры для защиты своих компаний, которые попали в 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявило Министерство коммерции КНР, передает Reuters.

Как отметили в ведомстве, решение включить китайские компании в список санкций "противоречит духу консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и ЕС, и серьезно подрывает взаимное доверие и общую стабильность двусторонних отношений".

Министерство предупредило, что примет "необходимые меры" для защиты китайских компаний, и заявило, что "все последствия лягут на плечи ЕС", говорится в заявлении.

Напомним, 23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро Украине.