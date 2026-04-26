Китай пригрозил ЕС за включение его компаний в 20-й пакет санкций
Пекин примет меры для защиты своих компаний, и последствия "лягут на плечи ЕС"
26 апреля 2026, 14:02, ИА Амител
Китай примет меры для защиты своих компаний, которые попали в 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявило Министерство коммерции КНР, передает Reuters.
Как отметили в ведомстве, решение включить китайские компании в список санкций "противоречит духу консенсуса, достигнутого между лидерами Китая и ЕС, и серьезно подрывает взаимное доверие и общую стабильность двусторонних отношений".
Министерство предупредило, что примет "необходимые меры" для защиты китайских компаний, и заявило, что "все последствия лягут на плечи ЕС", говорится в заявлении.
Напомним, 23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро Украине.
