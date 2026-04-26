Трамп: США получили новое предложение по сделке от Ирана

По его словам, Тегеран предлагает "много, но недостаточно"

26 апреля 2026, 08:02, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп получил новое предложение от Ирана по прекращению боевых действий. Об этом он сообщил журналистам во время поездки во Флориду, соответствующее видео опубликовал Белый дом. Об этом пишет "Коммерсант".

«Иран предоставил нам документ, который мог бы быть лучше. Как только я отменил ее (поездку американской делегации в Исламабад 26 апреля. — Прим. ред.), в течение десяти минут нам прислали новый документ, который был намного лучше», — рассказал Трамп.

По словам американского президента, иранская сторона "предложила много, но недостаточно". Он также уточнил, что теперь переговоры будут вести по телефону и представители Тегерана могут "позвонить, когда хотят".

Как отметил Трамп, длинные перелеты американских переговорщиков занимают слишком много времени, но все это, "чтобы поговорить с людьми, о которых раньше никто не слышал".