Барнаульские спасатели проводят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности
С 25 апреля в крае установлен особый противопожарный режим
26 апреля 2026, 20:31, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула / barnaul.org
В Барнауле проходят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, сообщает пресс-центр мэрии. С 25 апреля в Алтайском крае вступил в силу особый противопожарный режим.
«Жителям города разъяснены дополнительные требования пожарной безопасности, запреты и ограничения особого противопожарного режима», — рассказали в мэрии.
Управление по делам ГОЧС Барнаула напоминает, что на время особого противопожарного режима запрещено:
- сжигать сухую траву, мусор и растительные остатки;
- разводить костры, в том числе на частных участках;
- проводить любые пожароопасные работы.
Нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, согласно КоАП РФ, грозят штрафами:
- для граждан — 10–20 тысяч рублей;
- для должностных лиц — 30–60 тысяч рублей;
- для юрлиц — 400–800 тысяч рублей.
20:46:39 26-04-2026
В это время за старым мостом и дальше по Новосибирскому тракту полыхает всё включая кладбища. Но там листовки раздавать некому
09:57:33 27-04-2026
Очередная афера против населения под видом заботы, для сшибания бабла.
Все знают, что на майские , все рванут на дачи шашлычки кушать.
И какой бред, штрафовать за мангал. У меня к примеру подготовленная зона в частном доме, все в брусчатке, все закрыто, цивильно, я плачу налоги за землю и прочее, какого попугая я не могу пожарить шашлыка у себя дома и думать, не нагнут ли меня бездельники из мчс на 20к? Что за бред, крепостная страна стала!
10:55:20 27-04-2026
Гость (09:57:33 27-04-2026) Очередная афера против населения под видом заботы, для сшиба... обшей мангал фанерой, замаскируй под маааленький домик или баню, и жги угли спокойно, дым в трубу, типа печка дымит. Имеешь полное право топить печь даже в +35. А как с дронами бороться на рутубе полно видео.
11:43:54 27-04-2026
Гость (10:55:20 27-04-2026) обшей мангал фанерой, замаскируй под маааленький домик или б... у меня кирпичная зона мангальная. с трубой и всеми вытекающими. и именно к ней в прошлом году докопались голодные проверяйки, которым лишь одна цель - выписать штраф чтоб заработать денежку. человечность в этих людях отсутствует напрочь, просто взяли и испортили выходной. А потом удивляются, почему растет напряжение среди людей. Да на своем участке даже в выходной не дают отдохнуть, шарятся всякие зеленоголубые.
10:52:47 27-04-2026
Рейды должны выглядеть так: к садоводству с четырёх сторон подъезжают проверяющие на зелёных мотоциклах с коляской, и прикладами начинают ломиться в дачные домики с целью проверки аусв... то есть документов.