Барнаульские спасатели проводят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности

С 25 апреля в крае установлен особый противопожарный режим

26 апреля 2026, 20:31, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / barnaul.org

В Барнауле проходят рейды по соблюдению правил пожарной безопасности, сообщает пресс-центр мэрии. С 25 апреля в Алтайском крае вступил в силу особый противопожарный режим.

«Жителям города разъяснены дополнительные требования пожарной безопасности, запреты и ограничения особого противопожарного режима», — рассказали в мэрии.

Управление по делам ГОЧС Барнаула напоминает, что на время особого противопожарного режима запрещено:

сжигать сухую траву, мусор и растительные остатки;

разводить костры, в том числе на частных участках;

проводить любые пожароопасные работы.

Нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, согласно КоАП РФ, грозят штрафами: