В Алтайском крае ожидаются сильные дожди, грозы и ветер

Порывы ветра достигнут 25 м/с

26 апреля 2026, 18:12, ИА Амител

Ночная гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, следует из сообщения на сайте регионального Гидрометцентра.

«В Алтайском крае во второй половине дня 26 апреля и ночью 27 апреля 2026 года ожидается усиление ветра 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, ночью 27 апреля дожди, местами сильные дожди, грозы», — говорится в сообщении.

Температура ночью 27 апреля, по данным ЦГМС, в Алтайском крае составит +3...+8 градусов, по востоку — до +13. В Барнауле — от +7 до +9 градусов.

Пресс-служба ГУ МЧС по краю напомнила жителям правила безопасности. При сильном ветре непогоду лучше переждать в капитальном строении. Находясь дома, следует закрыть окна. На улице нужно обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями, а также не прятаться около стен домов. Парковать автомобиль лучше в гараж, при его отсутствии — оставить вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При грозе, управляя машиной, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге и сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.