"Мне еще рано уходить". Путин рассказал о последней беседе с Жириновским
По словам президента, он "просто хотел поддержать" лидера ЛДПР
26 апреля 2026, 13:08, ИА Амител
Владимир Путин рассказал, как позвонил Владимиру Жириновскому в больницу, когда тот был в критическом состоянии. Президент РФ поделился воспоминаниями в документальном фильме ВГТРК "Владимир Жириновский", фрагмент опубликован в Telegram-канале.
«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России"», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что, по его мнению, в этом и заключался характер Жириновского, его отношение и к делу, и к стране: «Он все мерил на то, чтобы служить Родине».
24 апреля Путин посетил выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченную к 80-летию политика.
Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он скончался от продолжительной тяжелой болезни после госпитализации с коронавирусом. 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет. Указ о проведении торжеств в честь 80-летия со дня рождения Жириновского Путин подписал в ноябре 2024 года.
17:55:36 26-04-2026
Мне как любителю детективов, представляется криминальный след ухода. Один укол и прощаться. Многие от этого ухода получили выгоду, в том числе материальную.
20:02:36 26-04-2026
И это мы называем оппозицией.
23:29:40 26-04-2026
Гость (20:02:36 26-04-2026) И это мы называем оппозицией....
С каких пор придворные шуты стали считаться оппозицией?
20:21:07 26-04-2026
"Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России"-------- Прививки сказали, что хватит.
20:26:01 26-04-2026
"13 Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы"
Екклесиаст, 4 глава.
06:15:50 27-04-2026
Уходить надо вовремя, чтобы не стать посмешищем. Не всем это удавалось. И не удается до сих пор.
07:05:45 27-04-2026
Гость (06:15:50 27-04-2026) Уходить надо вовремя, чтобы не стать посмешищем. Не всем это...
Лучше сказать, что это мало кому удавалось. Если только не вперед ногами выносили. Тогда хоть какая-то позитивная память о человеке была.