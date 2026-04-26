"Мне еще рано уходить". Путин рассказал о последней беседе с Жириновским

По словам президента, он "просто хотел поддержать" лидера ЛДПР

26 апреля 2026, 13:08, ИА Амител

Встреча Путина и Жириновского в 2019 году / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, как позвонил Владимиру Жириновскому в больницу, когда тот был в критическом состоянии. Президент РФ поделился воспоминаниями в документальном фильме ВГТРК "Владимир Жириновский", фрагмент опубликован в Telegram-канале.

«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России"», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что, по его мнению, в этом и заключался характер Жириновского, его отношение и к делу, и к стране: «Он все мерил на то, чтобы служить Родине».

24 апреля Путин посетил выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченную к 80-летию политика.

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он скончался от продолжительной тяжелой болезни после госпитализации с коронавирусом. 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет. Указ о проведении торжеств в честь 80-летия со дня рождения Жириновского Путин подписал в ноябре 2024 года.