"Мне еще рано уходить". Путин рассказал о последней беседе с Жириновским

По словам президента, он "просто хотел поддержать" лидера ЛДПР

26 апреля 2026, 13:08, ИА Амител

Встреча Путина и Жириновского в 2019 году / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, как позвонил Владимиру Жириновскому в больницу, когда тот был в критическом состоянии. Президент РФ поделился воспоминаниями в документальном фильме ВГТРК "Владимир Жириновский", фрагмент опубликован в Telegram-канале.

«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России"», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что, по его мнению, в этом и заключался характер Жириновского, его отношение и к делу, и к стране: «Он все мерил на то, чтобы служить Родине».

24 апреля Путин посетил выставку "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченную к 80-летию политика.

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он скончался от продолжительной тяжелой болезни после госпитализации с коронавирусом. 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет. Указ о проведении торжеств в честь 80-летия со дня рождения Жириновского Путин подписал в ноябре 2024 года.

Комментарии 7

Гость

17:55:36 26-04-2026

Мне как любителю детективов, представляется криминальный след ухода. Один укол и прощаться. Многие от этого ухода получили выгоду, в том числе материальную.

Гость

20:02:36 26-04-2026

И это мы называем оппозицией.

Гость

23:29:40 26-04-2026

Гость (20:02:36 26-04-2026) И это мы называем оппозицией....
С каких пор придворные шуты стали считаться оппозицией?

Гость

20:21:07 26-04-2026

"Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России"-------- Прививки сказали, что хватит.

Гость

20:26:01 26-04-2026

"13 Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы"
Екклесиаст, 4 глава.

Гость

06:15:50 27-04-2026

Уходить надо вовремя, чтобы не стать посмешищем. Не всем это удавалось. И не удается до сих пор.

Гость

07:05:45 27-04-2026

Гость (06:15:50 27-04-2026) Уходить надо вовремя, чтобы не стать посмешищем. Не всем это...
Лучше сказать, что это мало кому удавалось. Если только не вперед ногами выносили. Тогда хоть какая-то позитивная память о человеке была.

