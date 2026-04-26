Барнаулец решил принять участие в интернет-голосовании и потерял 367 тысяч рублей
Незнакомец убедил его "обезопасить" свои средства
26 апреля 2026, 14:32, ИА Амител
23-летний житель Барнаула хотел принять участие в интернет-голосовании, но стал жертвой мошенников, рассказали в алтайском МВД.
По словам пострадавшего, ему написал незнакомец, представившийся одноклассником, и попросил проголосовать на сайте за присвоение его другу звания Героя России. Молодой человек согласился помочь и перешел по присланной ссылке. Его перебросило в окно "Госуслуг", где он ввел логин и пароль, после чего сайт выдал, что произошла ошибка.
«Позднее в мессенджере ему пришло сообщение от неизвестного пользователя, который рекомендовал скачать приложение, для того чтобы можно было связываться по видеосвязи. В ходе диалога ему пояснили, что все имеющиеся у него денежные средства необходимо срочно "обезопасить", что он и сделал. Выполнил рекомендации и остался без денег. Причиненный ущерб составил 367 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
14:51:24 26-04-2026
следить надо за деньгами когда в интернет входишь.
15:00:57 26-04-2026
молодцы пацаны!
недорогие уроки за несколько сот тысячь руб . Зато какой умный на всю жизнь теперь .
23 года , вроде прошареный должен быть , а ума как у табуретки
18:01:38 26-04-2026
Гость (15:00:57 26-04-2026) молодцы пацаны! недорогие уроки за несколько сот тысячь ... Не будет он умный, логика напрочь отсутствует "Проголосовать что бы присвоили героя России" я после этого просто разговаривать бы не смог от хохота, что ж умные то такие? 23 года мог и ВУЗ закончить и в армии отслужить, ладно еще найдет денег )))
17:47:11 26-04-2026
Тупых только так и учат!
19:59:38 26-04-2026
23 года и 367 тысяч, опять деньги отмывают.