Барнаулец решил принять участие в интернет-голосовании и потерял 367 тысяч рублей

Незнакомец убедил его "обезопасить" свои средства

26 апреля 2026, 14:32, ИА Амител

23-летний житель Барнаула хотел принять участие в интернет-голосовании, но стал жертвой мошенников, рассказали в алтайском МВД.

По словам пострадавшего, ему написал незнакомец, представившийся одноклассником, и попросил проголосовать на сайте за присвоение его другу звания Героя России. Молодой человек согласился помочь и перешел по присланной ссылке. Его перебросило в окно "Госуслуг", где он ввел логин и пароль, после чего сайт выдал, что произошла ошибка.

«Позднее в мессенджере ему пришло сообщение от неизвестного пользователя, который рекомендовал скачать приложение, для того чтобы можно было связываться по видеосвязи. В ходе диалога ему пояснили, что все имеющиеся у него денежные средства необходимо срочно "обезопасить", что он и сделал. Выполнил рекомендации и остался без денег. Причиненный ущерб составил 367 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".