Эксперт заявил о наличии у Ирана новых ракет, которые изменят ход войны
Тегеран производит новое вооружение на подземных предприятиях, предполагает Юрий Кнутов
26 апреля 2026, 15:04, ИА Амител
Иран "увел" военные предприятия под землю и наладил выпуск мощных дронов и ракет. Таким мнением с aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
«Все предприятия находятся под землей. Наверняка на этих подземных заводах производятся ракеты не самые старые. Примитивные боеприпасы Иран использовал в первые дни для того, чтобы выкачать из США запас имевшихся ракет Patriot. Скорее всего, выпускаются гиперзвуковые ракеты, которые могут пролететь до четырех тысяч километров, если не очень мощная боевая часть на них установлена», — заявил эксперт.
По его мнению, у Тегерана есть новейшее вооружение, превосходящее американское. Юрий Кнутов также предположил, что Иран по-новому использует системы ПВО и баллистические ракеты, делая ставку на гиперзвук и на ракеты и преодоление систем ПРО.
«Военный конфликт, если он сейчас все-таки опять заново разгорится, на мой взгляд, будет достаточно тяжелым для американцев, несмотря на то, что они к нему готовятся очень серьезно. Тот ущерб, который может понести Вашингтон, может сыграть роковую роль для Трампа как на ноябрьских выборах, так и в последующем, в случае импичмента, против него», — считает он.
15:33:32 26-04-2026
Всё то он знает. Наличие вооружений не гарантирует победы в новом типе войн (включая гибридные гражданские).
18:19:05 26-04-2026
Оплошно Дональд раскатал губу:
Хапуга скоро вылетит в трубу!
20:31:10 26-04-2026
"Наверняка на этих подземных заводах производятся ракеты не самые старые"----------- Предположение, это не истина.
23:28:25 26-04-2026
Ну если "эксперт" так сказал....
07:22:13 27-04-2026
А че он, он первый начал 😔
09:57:18 27-04-2026
ситуация очень чего то напоминает
вспомнил чего - перед 1 мировой войной была песенка
На палубе матросы курили папиросы
а что за папиросы осталось под вопросом
Герцоговина Флор была тогда не в моде
курила вместе с ними труба на пароходе
Стоял тогда над морем полнейший штиль
А мир висел на волоске горел уже фитиль
11:26:11 27-04-2026
Предположить и заявить разные по смыслу и наполнению слова от эксперта, но некоторые в ожидании мстя приготовились .
Продолжаем наблюдение.