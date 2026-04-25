Сын Жириновского рассказал о предсмертном пророчестве отца относительно СВО

Владимир Вольфович называл Запад "девятиголовой гидрой" и считал, что победить ее можно только ударами по основным головам

25 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

Визит Владимира Жириновского в Барнаул / Фото: amic.ru
Олег Жириновский в интервью каналу "Эмпатия Манучи" рассказал о разговоре с отцом, который произошел в больнице. Владимир Вольфович подозвал сына и произнес фразу, врезавшуюся в память навсегда: "СВО должна закончиться в Лондоне".

Как пояснил сын политика, отец считал, что останавливаться на Украине нельзя. Чтобы одолеть "девятиголовую гидру", по его убеждению, необходимо бить по главным головам.

Олег Жириновский не стал уточнять, каким именно способом — дипломатическим или военным — его отец представлял себе завершение операции в столице Великобритании.

Однако смысл послания предельно ясен: настоящая победа наступит лишь тогда, когда западные элиты, и в первую очередь британские, прекратят вооружать и финансировать киевский режим.

Комментарии 30

Гость

11:17:02 25-04-2026

Жириновский был сумасшедший гений. Гений в том, что он видел то имперское сумасшедствие, которое есть почти в каждом россиянине. Есть, но пока находилось под замком. И он это озвучивал, одобрял.
Теперь эта имперская дурь вырвалась наружу и пожинает кровавый урожай жертв.
Самый верный способ уничтожить страну, это реваншистские идеи восстановления былого величия рухнувшей империи.

Гость

12:02:22 25-04-2026

Гость (11:17:02 25-04-2026) Жириновский был сумасшедший гений. Гений в том, что он видел... о наплёл...
всё намного проще! вас блудят в трёх соснах всякими заумными речами и небывалыми теориями!
когда уже начнёте расколдовываться!? что нет ни какой потусторонщины, а есть наука и аналитика!

Гость

12:03:18 25-04-2026

Гость (11:17:02 25-04-2026) Жириновский был сумасшедший гений. Гений в том, что он видел... Самый верный способ это молча ловить подачи противников и выражать озабоченности,разворовывать армию,да и вообще всё что можно

Musik

12:10:40 25-04-2026

Гость (11:17:02 25-04-2026) Жириновский был сумасшедший гений. Гений в том, что он видел... Информированный.
И таки да, империя, согласен.

Гость

12:58:44 25-04-2026

Гость (11:17:02 25-04-2026) Жириновский был сумасшедший гений. Гений в том, что он видел... Либераст, угомонись уже! Кровавый урожай жертв вы устроили в 90-е годы. А это только последствия вашего правления и разворовывания России.

Гость

16:20:59 25-04-2026

Гость (12:58:44 25-04-2026) Либераст, угомонись уже! Кровавый урожай жертв вы устроили в... В 90-е произошло крушение совка, который надорвался соревноваться с экономикой запада. Коммуняки довели его до развала, благополучно развалили, а потом именно они и разворовали. Секретари эти.
А слова "либерал", тогда никто и не знал.

Гость

19:24:38 25-04-2026

Гость (16:20:59 25-04-2026) В 90-е произошло крушение совка, который надорвался соревнов... Читай Достоевского про либералов. Давно написано и точно очень. И при советской власти их было много. Они и развалили СССР при помощи Запада.

Гость

20:07:01 25-04-2026

Гость (16:20:59 25-04-2026) В 90-е произошло крушение совка, который надорвался соревнов... Дурак ты и не лечишься!...
Как же тебе будет стыдно, когда ты узнаешь правду...!

Гость

21:36:24 25-04-2026

Гость (16:20:59 25-04-2026) В 90-е произошло крушение .......А слова "либерал", тогда никто и не знал.. Суслика никто не видел, а он был!

гость

13:20:47 25-04-2026

Гость (11:17:02 25-04-2026) Жириновский был сумасшедший гений. Гений в том, что он видел... да, все гении немного сумасшедшие, и правдивые

Гость

16:36:53 25-04-2026

Гость (11:17:02 25-04-2026) .Теперь эта имперская дурь вырвалась наружу и пожинает кровавый урожай жертв.
Самый верный способ уничтожить страну, это реваншистские идеи восстановления былого величия рухнувшей империи.. Какие реваншистские идеи восстановления былого величия рухнувшей империи? Республики отпустили на все четыре стороны с богатым приданным, будьте все свободными и независимыми. Что случилось? Приданое промотали и тут же стали искать себе господ. Ни одна Республика не стала независимой, ни одна! Только Белоруссия вошла в союзное государство с Россией, остальные легли под другие страны, враждебные РФ. По настоящему о враждебные, имеющие давние планы воевать с Россией. Что, Мерц и компания заявили о войне с нами, решили прямо сейчас или хотя бы в 22 году? Да они с прошлого века готовятся к прямому противостоянию! Прибалтика напрямую, как пишут западные СМИ, запускает боевые дроны и уничтожает порты в Ленинградской области. Это наши прячут глаза, якобы дроны с окраины долетели. Вывод какой? Не хотят Литва, Латвия, Эстония быть отдельно от России. Хотят снова в империю. Иначе сидели бы ровно и наслаждались своей "независимостью"!

Musik

11:24:34 25-04-2026

Вольфыч, Вас нехватает тут.

Гость

11:58:19 25-04-2026

к сожалению сегодня кишка тонка!...
а на счёт предсказаний - помощники вольфича постоянно рассылали запросы различных аналитических справок, разным специалистам и в разные организации, которые потом, надо отдать им должное, сопоставляли и объединяли в одну целую картину мира...
в частности готовили одну брошюру с историком по украине, и брошюра эта якобы "не получилась", но зато ВВ потом на всех трансляциях крыл своих оппонентов прямыми цитатами из этого документа!...
потому как всё что происходит сегодня, это прямое следствие из прошлого!!!...
Ленин всё что будет с нами и с украиной давно уже сказал!...
нас отворачивают от правды! а многие из нас и рады от неё отворачиваться!...

........

11:59:15 25-04-2026

Сапоги мыть в Индийском океане тож предлагал... Какое бы событие не случилось можно найти пророчество Вольфовича или Ванги... Или в Библии прочитать... Подтасовка...

Гость

16:30:06 25-04-2026

Если нести чушь 24/7 что-нибудь когда-нибудь да и совпадёт. Согласно теории вероятности бесконечное количестве печатающих обезьян способны однажды написать Гамлета

Гость

12:42:21 25-04-2026

Как же туда бить, наши капиталисты туда денюшку прятали. Дети там учатся, живут. Только изгнание предательских барыг туда и тополь вдогонку!

Гость

16:39:05 25-04-2026

Гость (12:42:21 25-04-2026) Как же туда бить, наши капиталисты туда денюшку прятали. Дет... Вам прямо на броневик надо!

Гость

17:17:16 25-04-2026

Гость (12:42:21 25-04-2026) Как же туда бить, наши капиталисты туда денюшку прятали. Дет... И Орешков подсыпать.

Гость

14:00:52 25-04-2026

"СВО должна закончиться в Лондоне"------- Какая же ересь! СВО закончится в наших холодильниках, когда там мышки повесятся.

Гость

16:00:27 25-04-2026

Гость (14:00:52 25-04-2026) "СВО должна закончиться в Лондоне"------- Какая же ересь! СВО закончится в наших холодильниках, когда там мышки повесятся. ... Да, именно так считают Мерц, Каллас, Урсула, Зеленский, в Лондоне, Париже. Они мечтают уничтожить экономику РФ.

Гость

19:54:49 25-04-2026

Гость (16:00:27 25-04-2026) Да, именно так считают Мерц, Каллас, Урсула, Зеленский, в...
Именно поэтому эта компания повышает россиянам налоги и вводит утильсбор? Ах да...

Гость

23:04:16 25-04-2026

Гость (19:54:49 25-04-2026) Именно поэтому эта компания повышает россиянам налоги и ... А повышение налогов и прочего не результат санкций компании?

Дмитрий

15:25:19 26-04-2026

Гость (16:00:27 25-04-2026) Да, именно так считают Мерц, Каллас, Урсула, Зеленский, в... Вам про Фому, а вы про Ерёму.
Да плевать о чем там мечтают политики европейский стран. Политики там наверху могут общаться между собой как хотят, хоть матом друг друга крыть, хоть мечтать уничтожить врагов в пыль, это все просто пустой звон. Смотреть надо как живется людям в этих странах. И тут окажется что для своих людей европейские политики делают очень много, и обсуждают как еще улучшить, да только нам это не переводят и не показывают.

Гость

16:11:39 25-04-2026

Гость (14:00:52 25-04-2026) "СВО должна закончиться в Лондоне"------- Какая же ересь! ... Мышки уже закупили верёвочки.

Гость

16:30:36 25-04-2026

Гость (14:00:52 25-04-2026) "СВО должна закончиться в Лондоне"------- Какая же ересь! ...
Когда мы првесимся

Гость

16:26:58 25-04-2026

Ванга..жириновский..а может на ромашке погадаем..

Гость

20:20:46 25-04-2026

Гость (16:26:58 25-04-2026) Ванга..жириновский..а может на ромашке погадаем..... Лучше уж на рюмашке

Гость

17:27:31 25-04-2026

А что думают по ту сторону баррикад? Хотя бы поинтересуйтесь. Вот Гитлер, например шёл Москву захватить. Наполеон тоже. А современный Лондон почему оружие поставляет, с какой целью? Неужели временно ненадолго помочь бедным украинцам продержаться чуть дольше? Можно как-то разузнать? Жириновский ничего не говорил?

Musik

21:06:58 25-04-2026

Гость (17:27:31 25-04-2026) А что думают по ту сторону баррикад? Хотя бы поинтересуйтесь... За такие запросы в поисковике можно и замести.

Гость

19:56:23 25-04-2026

Что не набрешешь, чтобы тебе заплатили деньги за интервью

