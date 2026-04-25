Владимир Вольфович называл Запад "девятиголовой гидрой" и считал, что победить ее можно только ударами по основным головам

25 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

Визит Владимира Жириновского в Барнаул / Фото: amic.ru

Олег Жириновский в интервью каналу "Эмпатия Манучи" рассказал о разговоре с отцом, который произошел в больнице. Владимир Вольфович подозвал сына и произнес фразу, врезавшуюся в память навсегда: "СВО должна закончиться в Лондоне".

Как пояснил сын политика, отец считал, что останавливаться на Украине нельзя. Чтобы одолеть "девятиголовую гидру", по его убеждению, необходимо бить по главным головам.

Олег Жириновский не стал уточнять, каким именно способом — дипломатическим или военным — его отец представлял себе завершение операции в столице Великобритании.

Однако смысл послания предельно ясен: настоящая победа наступит лишь тогда, когда западные элиты, и в первую очередь британские, прекратят вооружать и финансировать киевский режим.