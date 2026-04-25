Трое барнаульцев попались на браконьерстве во время нереста

Мужчины выловили около 200 рыб сетями на протоке Оби, причинив ущерб более 130 тысяч рублей

25 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Барнаульцы попались на браконьерстве / Фото: МВД по Алтайскому краю

Сотрудники отдела по раскрытию экологических преступлений УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали в Первомайском районе троих жителей Барнаула. Несмотря на сезонный запрет, мужчины занимались нелегальной рыбалкой.

Браконьеры действовали так: вечером устанавливали сети на протоке реки Оби, а ранним утром забирали улов.

Оперативники застали их на месте преступления. У рыбаков изъяли три мешка с рыбой — судаками, лещами, сазанами, карасями, окунями и плотвой. Всего около 200 штук. Также у задержанных забрали четыре сети и резиновую лодку.

Сумма ущерба от незаконной добычи превысила 130 тысяч рублей.

Дознание ОМВД России по Первомайскому району возбудило уголовное дело по статье 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору").

Напомним, с апреля в регионе действуют ограничения на рыболовство в связи с нерестом. Запрет введен для сохранения и воспроизводства водных биоресурсов. Рыбачить разрешено, но с существенными ограничениями — по местам, срокам и разрешенным снастям.