Мошенники взломали телефон жительницы Барнаула и оформили на нее заказы на маркетплейсе
Неизвестные заказали шесть колонок-станций и видеокарту на общую сумму свыше 100 тысяч рублей
25 апреля 2026, 14:00, ИА Амител
Аферисты активно охотятся за кодами доступа к личным кабинетам на "Госуслугах" и других сервисах. Очередной жертвой злоумышленников стала 44-летняя жительница Барнаула, сообщает МВД по Алтайскому краю.
Сначала на ее телефон начали приходить сообщения об одобренном кредите с просьбой подтвердить заявку. Почти сразу же телефон стал разрываться от звонков — знакомые спрашивали, что у нее произошло. В этот момент женщина поняла, что ее аккаунт взломан: войти в популярный мессенджер она уже не смогла.
Позже она открыла приложение одного из маркетплейсов, чтобы выбрать подарок, и обнаружила, что от ее имени уже оформлено семь заказов. Неизвестные заказали шесть колонок-станций и видеокарту на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации").
16:48:29 25-04-2026
08:35:23 26-04-2026
Где важная часть этого инцидента - как именно взломали?