Мошенники взломали телефон жительницы Барнаула и оформили на нее заказы на маркетплейсе

Неизвестные заказали шесть колонок-станций и видеокарту на общую сумму свыше 100 тысяч рублей

25 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Аферисты активно охотятся за кодами доступа к личным кабинетам на "Госуслугах" и других сервисах. Очередной жертвой злоумышленников стала 44-летняя жительница Барнаула, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Сначала на ее телефон начали приходить сообщения об одобренном кредите с просьбой подтвердить заявку. Почти сразу же телефон стал разрываться от звонков — знакомые спрашивали, что у нее произошло. В этот момент женщина поняла, что ее аккаунт взломан: войти в популярный мессенджер она уже не смогла.

Позже она открыла приложение одного из маркетплейсов, чтобы выбрать подарок, и обнаружила, что от ее имени уже оформлено семь заказов. Неизвестные заказали шесть колонок-станций и видеокарту на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации").