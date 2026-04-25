Мошенники взломали телефон жительницы Барнаула и оформили на нее заказы на маркетплейсе

Неизвестные заказали шесть колонок-станций и видеокарту на общую сумму свыше 100 тысяч рублей

25 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Аферисты активно охотятся за кодами доступа к личным кабинетам на "Госуслугах" и других сервисах. Очередной жертвой злоумышленников стала 44-летняя жительница Барнаула, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Сначала на ее телефон начали приходить сообщения об одобренном кредите с просьбой подтвердить заявку. Почти сразу же телефон стал разрываться от звонков — знакомые спрашивали, что у нее произошло. В этот момент женщина поняла, что ее аккаунт взломан: войти в популярный мессенджер она уже не смогла.

Позже она открыла приложение одного из маркетплейсов, чтобы выбрать подарок, и обнаружила, что от ее имени уже оформлено семь заказов. Неизвестные заказали шесть колонок-станций и видеокарту на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации").

Комментарии 2

Змей

16:48:29 25-04-2026

Пользуйтесь самым популярным и супер защищенным месснджером МАКС! С него есть прямой выход на госуслуги и кредит в банке можно взять. Пользуйтесь, не стесняйтесь!

Гость

08:35:23 26-04-2026

Где важная часть этого инцидента - как именно взломали?

