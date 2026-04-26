В России предлагают возродить Ленинские комнаты
Как отмечает сенатор Гибатдинов, такой формат не исчез в армии
26 апреля 2026, 22:34, ИА Амител
Ленинские комнаты необходимо возродить в школах, на предприятиях и в организациях. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета СФ по науке и образованию Айрат Гибатдинов.
Ленинская комната в СССР была специальным помещением в воинских частях, школах, пионерских лагерях и на предприятиях для политического просвещения и коллективного досуга.
«На мой взгляд, стоит вернуться к практике создания Ленинских комнат в школах, на предприятиях и в организациях в обновленном и современном формате. Ленинские комнаты в советское время выполняли важную функцию: это были точки притяжения, где сочетались просвещение, досуг и воспитание», — сказал сенатор.
Он отметил, что такой формат не исчез в армии — Ленинские комнаты сохранились в обновленном виде и продолжают выполнять функцию по работе с личным составом, формированию ценностей и поддержке морального духа. Причем такие пространства организовывают даже в полевых условиях, подчеркнул Гибатдинов.
«Сегодня, на фоне попыток переписать историю и вытеснить российскую культурную повестку, подобные форматы снова становятся востребованными. Если государство не работает с исторической памятью — за него это сделают другие, но уже в чужих интересах», — утверждает политик.
22:57:28 26-04-2026
Что это за ценности про которые постоянно говорят и хотят их привить. Вот я даже целью задавался , а списка найти не удается
22:57:35 26-04-2026
"...для коллективного досуга".
Питейная, чтоль?🤣
00:14:28 27-04-2026
До "комнат" Мавзолей бы хоть вначале
Маскировать буржуи перестали!
02:00:35 27-04-2026
Ага, один тут музей Сталина сделал, теперь в красном уголке на зоне.
Хотите котелком по зоне греметь - пожалуйста!
07:38:16 27-04-2026
И Сталинские лагеря?
11:15:09 27-04-2026
Гость (07:38:16 27-04-2026) И Сталинские лагеря?... Не без них.А то многовато контриков развелось.
08:12:28 27-04-2026
Подождите!
Ещё Сталинскую экономику возраждать начнём!!!
Как говорят - жить захочешь, ещё не так раскорячишься!...
09:15:54 27-04-2026
Ну тогда надо начинать не с этого, для начала нужно возрадить бесплатное жилье, копеечные комунальные и проезд, бесплатные путевки и достойную пенсию, ну а потом только комнаты. А то как то у них получается в одни ворота игра.
11:49:15 27-04-2026
Вон та табличка про партию на картинке нынче вызывает только истерический смех
11:49:33 27-04-2026
Ленин идейный коммунист, мне вот всегда интересно как у них все стыкуется, в капитализме комнаты лидера коммунистов, такое ощущение мы заблудились в понятиях или в идеалогии, кого-нибудь может представить если бы в советское время депутат предложил создать комнату капиталистического лидера.
16:28:24 27-04-2026
Ага, только вместо портрета Ленина повесим портрет Путина?? Плавали, знаем..