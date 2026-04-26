В России предлагают возродить Ленинские комнаты

Как отмечает сенатор Гибатдинов, такой формат не исчез в армии

26 апреля 2026, 22:34, ИА Амител

Ленинская комната / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ленинские комнаты необходимо возродить в школах, на предприятиях и в организациях. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета СФ по науке и образованию Айрат Гибатдинов.

Ленинская комната в СССР была специальным помещением в воинских частях, школах, пионерских лагерях и на предприятиях для политического просвещения и коллективного досуга.

«На мой взгляд, стоит вернуться к практике создания Ленинских комнат в школах, на предприятиях и в организациях в обновленном и современном формате. Ленинские комнаты в советское время выполняли важную функцию: это были точки притяжения, где сочетались просвещение, досуг и воспитание», — сказал сенатор.

Он отметил, что такой формат не исчез в армии — Ленинские комнаты сохранились в обновленном виде и продолжают выполнять функцию по работе с личным составом, формированию ценностей и поддержке морального духа. Причем такие пространства организовывают даже в полевых условиях, подчеркнул Гибатдинов.

«Сегодня, на фоне попыток переписать историю и вытеснить российскую культурную повестку, подобные форматы снова становятся востребованными. Если государство не работает с исторической памятью — за него это сделают другие, но уже в чужих интересах», — утверждает политик.