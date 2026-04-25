До +27 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 25 апреля

25 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Солнечная весна / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

До +27 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 25 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +22...+27 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается +22...+24 градуса. Без осадков. Ветер южный, 2–7 м/с.