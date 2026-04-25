До +27 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 25 апреля
Без осадков
25 апреля 2026, 06:00, ИА Амител
Солнечная весна / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
До +27 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 25 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +22...+27 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле ожидается +22...+24 градуса. Без осадков. Ветер южный, 2–7 м/с.
12:42:06 25-04-2026
А с горячими батареями вообще замечательнл, до 5 мая не доживём, зажаримся.Администрация наверное икает день и ночь.
00:25:18 26-04-2026
Х вам а не оплату за отопление - жара капец от стояков. Деповская 29