Такой день. Запрет на продажу алкоголя 9 мая и гибель врача скорой помощи в Бийске

О главных событиях за 24 апреля

24 апреля 2026, 23:58, ИА Амител

В День Победы, 9 мая, в регионе будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Это предусмотрено законом Алтайского края от 6 февраля 2012 года № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".

В Бийске ученик восьмого класса одной из школ распылил перцовый баллончик в учебном кабинете во время урока. Пострадали несколько учеников, которым потребовалась медицинская помощь. Проводится доследственная проверка по признакам хулиганства.

В Алтайском крае с вечера 24 апреля ожидается ухудшение качества воздуха — в регионе вводится режим неблагоприятных метеоусловий, известный как "черное небо". Ограничения затронут как крупные города, включая Барнаул, так и сельские территории. По данным Алтайского ЦГМС, с 18:00 24 апреля до 10:00 26 апреля в приземном слое атмосферы будут накапливаться загрязняющие вещества. Это связано с погодными условиями, при которых вредные примеси плохо рассеиваются.

В Бийске в результате ДТП с участием маршрутного автобуса погиб врач скорой помощи Игорь Пушкин. Трагедия произошла по дороге домой — медик получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным прокуратуры Алтайского края, смертельная авария произошла 24 апреля. Водитель автобуса № 21 совершил наезд на пешехода, после чего продолжил движение, столкнулся с припаркованным автомобилем и врезался в здание магазина.

В Барнауле суд обязал городские власти выплатить компенсацию женщине-инвалиду, которая получила травму, провалившись в канализационный люк у железнодорожного вокзала. Проверка показала, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние бесхозяйного объекта инфраструктуры. В защиту пострадавшей прокуратура Железнодорожного района обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.

В заброшенном историческом здании в центре Барнаула вечером 24 апреля произошел пожар. Речь идет о постройке на проспекте Ленина, 94, которая уже несколько лет пустует и постепенно разрушается. Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание ликвидировали на площади около 50 квадратных метров: огонь охватил пол и стены на первом этаже.