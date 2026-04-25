Врач назвал позу, которая разрушает позвоночник дачников во время работы на грядках

Наклон под 90 градусов увеличивает нагрузку на диски в 10-15 раз, а работа на корточках убивает колени

25 апреля 2026, 10:33, ИА Амител

Травматолог Евгений Рябков, заведующий отделением НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, в интервью РИА Новости дал советы дачникам, как сохранить здоровье во время сезонных работ на участке.

Главная опасность, по словам врача, — работа в согнутом положении.

«Поза согнувшись — под углом 90 градусов в пояснице — это катастрофа для ваших дисков. В таком положении давление на позвонки превышает норму в 10-15 раз. Забудьте про нее», — подчеркнул Рябков.

Для прополки и посадки специалист рекомендует использовать низкую скамеечку или стульчик. Сидеть нужно прямо, а наклон корпуса должен происходить за счет тазобедренных суставов, а не поясницы.

Если приходится сильно нагибаться к земле, лучше встать на колени, обязательно подстелив мягкий коврик или садовую подушку. Спина при этом должна оставаться ровной.

Каждые 10–15 минут врачу советует менять положение тела.

«Сидеть на корточках категорически нельзя — это убивает коленные суставы и вены», — предупредил травматолог.

При работе с тяпкой или лопатой важно правильно подобрать инструмент: черенок должен быть такой длины, чтобы не приходилось наклоняться. Спина держится прямо, а работа выполняется за счет плечевого пояса и ног.

Для дополнительной поддержки Рябков советует использовать поясничный корсет — он не даст мышцам перерастянуться и будет напоминать о необходимости держать спину прямо.