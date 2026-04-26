При контроле за расходами чиновников начнут учитывать доходы их несовершеннолетних детей
Соответствующий закон подписал президент
26 апреля 2026, 11:33, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за доходами госслужащих и их семей, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
«Согласно закону, при контроле за расходами должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей», — передает агентство.
Закон также уточняет правила расчета совокупного дохода чиновника — при определении общего дохода должностного лица будут принимать во внимание только те доходы его супруги или супруга, которые были получены в период брака.
Уточняется, что доходы супруга или супруги, полученные до вступления в брак, можно будет указать в декларации как источник средств для крупных покупок.
Кроме того, закон освобождает от контроля за соответствием расходов сделки, совершенные госслужащим до назначения на пост, а также сделки его супруги или супруга, заключенные до регистрации брака.
11:52:42 26-04-2026
Все равно стырят... Это ж профессионалы...
13:57:18 26-04-2026
Т.е. Не исключать коррупционную возможность как таковую, а просто слегка контролировать ..... Видимость деятельности, как и вся внутренняя политика. Богатые богатеют, работающие беднеют!
23:51:02 26-04-2026
И любовниц ...