При контроле за расходами чиновников начнут учитывать доходы их несовершеннолетних детей

Соответствующий закон подписал президент

26 апреля 2026, 11:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за доходами госслужащих и их семей, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Согласно закону, при контроле за расходами должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей», — передает агентство.

Закон также уточняет правила расчета совокупного дохода чиновника — при определении общего дохода должностного лица будут принимать во внимание только те доходы его супруги или супруга, которые были получены в период брака.

Уточняется, что доходы супруга или супруги, полученные до вступления в брак, можно будет указать в декларации как источник средств для крупных покупок.

Кроме того, закон освобождает от контроля за соответствием расходов сделки, совершенные госслужащим до назначения на пост, а также сделки его супруги или супруга, заключенные до регистрации брака.