При контроле за расходами чиновников начнут учитывать доходы их несовершеннолетних детей

Соответствующий закон подписал президент

26 апреля 2026, 11:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за доходами госслужащих и их семей, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Согласно закону, при контроле за расходами должностных лиц теперь будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей», — передает агентство.

Закон также уточняет правила расчета совокупного дохода чиновника — при определении общего дохода должностного лица будут принимать во внимание только те доходы его супруги или супруга, которые были получены в период брака.

Уточняется, что доходы супруга или супруги, полученные до вступления в брак, можно будет указать в декларации как источник средств для крупных покупок.

Кроме того, закон освобождает от контроля за соответствием расходов сделки, совершенные госслужащим до назначения на пост, а также сделки его супруги или супруга, заключенные до регистрации брака.

Комментарии 3

11:52:42 26-04-2026

Все равно стырят... Это ж профессионалы...

Гость

13:57:18 26-04-2026

Т.е. Не исключать коррупционную возможность как таковую, а просто слегка контролировать ..... Видимость деятельности, как и вся внутренняя политика. Богатые богатеют, работающие беднеют!

Вежливый Человек

23:51:02 26-04-2026

И любовниц ...

