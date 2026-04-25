НОВОСТИОбщество

В Барнауле начали наносить новую дорожную разметку

Работы стартовали на главных магистралях города, затем перейдут на аварийные участки и переходы у школ

25 апреля 2026, 12:30, ИА Амител

В Барнауле наносят дорожную разметку / Фото: barnaul.org
В Барнауле наносят дорожную разметку / Фото: barnaul.org

В Барнауле с 24 апреля подрядная организация приступила к нанесению горизонтальной дорожной разметки. В первую очередь работы выполнят на основных улицах города: проспектах Социалистическом, Ленина, Строителей, Красноармейском, а также на улицах Молодежной, Димитрова, Чкалова и Гоголя.

После этого, согласно графику, разметку нанесут на аварийно-опасных участках, в местах с высокой концентрацией ДТП и на пешеходных переходах возле детских образовательных учреждений, которые имеют непосредственный выход на проезжую часть.

Чтобы не мешать движению транспорта, разметку наносят преимущественно в ночное время — в зависимости от погодных условий. За весь дорожно-строительный сезон планируется нанести более 58 тысяч квадратных метров разметки краской и термопластиком.

Барнаул Дороги

Комментарии 4

Avatar Picture
Вежливый Человек

12:41:25 25-04-2026

И это правильно! Так служить!
Вечером народ пойдет гулять по Ленинскому - посмотрим..

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:38 25-04-2026

Разметка - это хорошо, но где дороги???

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Эксперт дэу

21:11:27 25-04-2026

А что у вас на главном проспекте города. На проспекте Ленина. Все и люди и самокатчики. По алейке центральной все перекрёстки по прямой переходят. Нарисуйте стрелочки разметку. Зачёркнутого человека. Ведь собьют и рубля не дадут. А люди парами даже не всегда совсем трезвые гуляют.
А лучше примите новые правила разрешите поставьте знаки и нарисуйте разметку. Сколько можно уже этой комедии. Никто не переходит как надо. Так называемой буквой "П". Дорожный комитет. Наберитесь уже смелости и примите решение. Да и алея на Ленина явно носит прогулочный характер. Вы в других городах были? Там давно уже этот вопрос решён. Только у нас всё так на авось. До первого случая. Кстати пока всё хорошо....

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:20 26-04-2026

по ямам?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров