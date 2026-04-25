В Барнауле начали наносить новую дорожную разметку

Работы стартовали на главных магистралях города, затем перейдут на аварийные участки и переходы у школ

25 апреля 2026, 12:30, ИА Амител

В Барнауле наносят дорожную разметку / Фото: barnaul.org

В Барнауле с 24 апреля подрядная организация приступила к нанесению горизонтальной дорожной разметки. В первую очередь работы выполнят на основных улицах города: проспектах Социалистическом, Ленина, Строителей, Красноармейском, а также на улицах Молодежной, Димитрова, Чкалова и Гоголя.

После этого, согласно графику, разметку нанесут на аварийно-опасных участках, в местах с высокой концентрацией ДТП и на пешеходных переходах возле детских образовательных учреждений, которые имеют непосредственный выход на проезжую часть.

Чтобы не мешать движению транспорта, разметку наносят преимущественно в ночное время — в зависимости от погодных условий. За весь дорожно-строительный сезон планируется нанести более 58 тысяч квадратных метров разметки краской и термопластиком.