Орешкин: "очень непростая" экономическая ситуация в России не связана с блокировками
Есть гораздо более значимые факторы, утверждает замглавы АП
26 апреля 2026, 19:31, ИА Амител
В России сложилась "очень непростая" экономическая ситуация, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», — сказал он.
Как отметил Орешкин, правительство планирует выработать определенные шаги для ускорения восстановления экономики.
При этом на вопрос о том, влияют ли ограничения в интернете на ситуацию в экономике, замглавы Администрации президента ответил отрицательно, пояснив, что есть "другие, гораздо более значимые факторы".
19:34:49 26-04-2026
Короновирус например
19:55:03 26-04-2026
Если плохи дела во всем, то меняют коня на переправе.
20:05:57 26-04-2026
Дефицит ума и дефицит совести.
08:21:52 27-04-2026
Гость (20:05:57 26-04-2026) Дефицит ума и дефицит совести.... У каждого второго имеющего право голоса.
11:45:08 27-04-2026
Гость (08:21:52 27-04-2026) У каждого второго имеющего право голоса. ...
Больше. За нынешнего президента и партию голосовали более 60%
12:10:18 27-04-2026
Гость (08:21:52 27-04-2026) У каждого второго имеющего право голоса. ... Предложите что-нибудь существенное.Может визит к гадалкам?
20:37:44 26-04-2026
А что мешает сделать скидку по налогам 50% и компенсацию кредитной ставки на оборонку и лизинг оборудования для предприятий субъектов мсп, а лучше микропредприятия где накрутка составляет не более 10%! Контроль возложить на фнс, чекистов и росфинмониторинг! И малый бизнес за 2 года хорошо окрепнет! Как со штрафами было, сразу платить стали пока скидка! А не платили только те кто и не хотел!
21:58:18 26-04-2026
Екх (20:37:44 26-04-2026) А что мешает сделать скидку по налогам 50% и компенсацию кре... Что мешает? Коррупция
23:52:36 26-04-2026
Гость (21:58:18 26-04-2026) Что мешает? Коррупция ... Ну так и может кончиться что можно украсть!
23:44:23 26-04-2026
А кто сказал что они за хорошо борются - идет гибридная гражданская война нового типа- Сталин, Троцкий и Буденный сидят вместе с врагами Колчаком, Деникиным и Петлюрой.
И у тех и у других есть связи с глобальными игроками.
А русский народ то за белых то за красных, вперемешку.
23:27:31 26-04-2026
А дефицит высококвалифицированных кадров случайно образовался не из-за того, что они предпочли уехать туда, где не блокируют интернет?
00:45:08 27-04-2026
влияют ли ограничения в интернете на ситуацию в экономике, замглавы Администрации президента ответил отрицательно, пояснив, что есть "другие, гораздо более значимые факторы".
Но свои 5-10% в МСБ отняли. Почему рухнула экономика СССР после распада - были разрушены связи. Так и в 2026 году все сидели на вацап, потом на телеграмм. Пока искали пути обхода, многие клиенты попросту потерялись. Так как скорость принятия решений сейчас очень большая и даже если они потом найдутся , то не факт, что возобновят работу.
09:22:34 27-04-2026
Про определенные шаги я где то слышал в майских указах 14 и 18 - го года. Опять?
11:46:23 27-04-2026
Гость (09:22:34 27-04-2026) Про определенные шаги я где то слышал в майских указах 14 и ...
Эта песня хороша - начинай с начала!
10:50:54 27-04-2026
Дефицит кадров то от чего? Ковид косит молодых и сильных? Так ведь прививку от него нынче не поставишь, нет нигде.
11:45:55 27-04-2026
Создавайте кооперативы и общественные объединения без регистрации! Создавайте свои миры!
12:12:21 27-04-2026
Вежливый Человек (11:45:55 27-04-2026) Создавайте кооперативы и общественные объединения без регист... Начать с маёвок в Ленточном бору?
12:46:13 27-04-2026
А почему бы ему не сказать правду, что, Россия выплачивала и ВЫПЛАЧИВАЕТ один миллиард долларов США. Да еще и ЕЖЕДНЕВНО. Ни год,ни два, десятилетия. информация не очень распространённая. Это помимо тех средств, что вывозят официально чиновники и олигархи. По ТВ о ней предпочитают не говорить! Да и Чечне достается круче всех в стране. Свыше 300 миллиардов, правда рублей, в год. По сравнению с Чечней остальные республики на положении золушки. Читайте, думайте,все есть в открытом доступе. Лучше, конечно вникнуть для начала в нашу конституцию. Гора вопросов отпадет сразу. Можете кидаться тапочками.
16:29:34 27-04-2026
Почему столько некомпетентных людей управляют Россией???
17:49:17 27-04-2026
Мимопроходящий (16:29:34 27-04-2026) Почему столько некомпетентных людей управляют Россией???... Разрешает наша безграмотность.