Орешкин: "очень непростая" экономическая ситуация в России не связана с блокировками

Есть гораздо более значимые факторы, утверждает замглавы АП

26 апреля 2026, 19:31, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

В России сложилась "очень непростая" экономическая ситуация, заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», — сказал он.

Как отметил Орешкин, правительство планирует выработать определенные шаги для ускорения восстановления экономики.

При этом на вопрос о том, влияют ли ограничения в интернете на ситуацию в экономике, замглавы Администрации президента ответил отрицательно, пояснив, что есть "другие, гораздо более значимые факторы".