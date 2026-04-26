Мэр Барнаула вместе с депутатами высадил сосны на аллее, уничтоженной вандалами
Теперь аллею украшают семь трехметровых сосен
26 апреля 2026, 16:01, ИА Амител
в Барнауле на аллее в районе улиц Энтузиастов и 65 лет Победы высадили новые сосны взамен тех, которые спилили вандалы.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, на аллее высадили семь двенадцатилетних трехметровых сосен. В акции поучаствовал глава города Вячеслав Франк, а также:
- председатель Барнаульской городской Думы (БГД) Галина Буевич;
- начальник УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин;
- замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин;
- руководитель фракции партии "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов;
- депутат БГД Дмитрий Аганов;
- глава администрации Индустриального района Денис Летягин;
- директор ООО УК "Новая Волна" Евгений Овчаров;
- жители многоквартирного дома по улице 65 лет Победы, 1.
Напомним, ночью 23 апреля неизвестные спилили семь молоденьких сосен на территории ЖК "Новая высота", а также повредили фонарный столб. В мэрии отметили, что управляющая организация "Новая Волна" направила заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку.
«Сегодня мы вместе с жителями восстановили аллею, пострадавшую от рук вандалов. Я убежден, что саженцы приживутся: жители возьмут на себя заботу о них. Большую поддержку в этом деле нам оказали депутаты городской думы, спасибо всем, кто принял участие. Я абсолютно уверен, что правоохранительные органы установят виновных и они понесут заслуженное наказание», — заявил Вячеслав Франк.
Как отметила Галина Буевич, эта ситуация показала, насколько неравнодушны барнаульцы. «Сегодняшний пример как раз наглядно демонстрирует, как горожане искренне стремятся сделать Барнаул более комфортным, зеленым и уютным. Мне кажется, это и есть наш ответ тем, кто своими действиями вредит городу», — отметила она.
Депутат Дмитрий Аганов, которого "до глубины души возмутил этот акт вандализма", выразил уверенность, что органы внутренних дел дадут ему правовую оценку. Вячеслав Перерядов подчеркнул, что участники акции восстановили аллею "как большая, дружная семья барнаульцев".
16:17:56 26-04-2026
Верный ход. Так служить!
16:47:27 26-04-2026
Почему вандалы ещё не на бутылке?
21:23:55 26-04-2026
Гость (16:47:27 26-04-2026) Почему вандалы ещё не на бутылке?... Бутылка при чем? срубили сосны, вот на елку и посадить, то есть сосну))
17:26:42 26-04-2026
Вопрос один, почему еще не нашли? Технически дело 1 рабочего дня, 1 сотрудника.
18:25:23 26-04-2026
Если бы ума хватило в жару отопление отключить, то пользы больше было бы.
18:52:41 26-04-2026
Гость (18:25:23 26-04-2026) Если бы ума хватило в жару отопление отключить, то пользы бо... Кому хватило ума? Франку? Вашей УК/ТСЖ? У меня в ТСЖ в чате опрос/голосование замутили и отключили спокойно.
16:36:40 27-04-2026
Гость (18:52:41 26-04-2026) Кому хватило ума? Франку? Вашей УК/ТСЖ? У меня в ТСЖ в чате ... Да Франку потому что он распоряжение об окончании отопительного сезона подписывает, а управляшки на себя ответственность по отключению отопления брать не хотят боятся что бабки жалобы строчить начнут.
19:20:36 26-04-2026
Гость (18:25:23 26-04-2026) Если бы ума хватило в жару отопление отключить, то пользы бо... в УК обратитесь. А может и ВВ вам должен отключить?
06:13:23 27-04-2026
Гость (18:25:23 26-04-2026) Если бы ума хватило в жару отопление отключить, то пользы бо...
Да хоть бы еще заморозки со снегом вернулись! Чтобы нытики и крохоборы по ползарплаты на аптеку потратили! И не факт, чтобы помогло.
08:11:02 27-04-2026
Гость (18:25:23 26-04-2026) Если бы ума хватило в жару отопление отключить, то пользы бо... В чем проблема?
Мы о ключиди отопление.
Счётчик не мотает.
Все отлично.
19:47:33 26-04-2026
почему не нашли еще утырков
20:41:40 26-04-2026
Команда во главе с мэром , пусть перенесут незаконно высаженные елки на придомовой территории дома №32 по ул.Георгиева, жители не просили об этом. Комитет по благоустройству самовольно с нарушением СанПина высадил на земельном участке жителей дома.
22:08:54 26-04-2026
Добрые дела делаются тихо. Иначе это спектакль
07:46:24 27-04-2026
А если и эти погубят?
07:55:53 27-04-2026
уничтоженной вандалами --- вандалы сейчас фотку смотрят и ржут наверное
07:56:39 27-04-2026
Конечно что хорошо что новые высадили, но почему то куча деревьев сносится в центре ( как будто Петр Васильевич Воронков- председатель комитета по озеленению центр не любит ) и вместо них ничего не высаживают.
В приоритете места для парковки, если деревья растут рядом с магазином- все - можно не сомневаться что снесут - и ничего нового не будет.
09:13:34 27-04-2026
Столько важных и ответственных людей вместо решения проблем города и края занимаются озеленением. Неужели других забот нет?