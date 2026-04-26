Мэр Барнаула вместе с депутатами высадил сосны на аллее, уничтоженной вандалами

Теперь аллею украшают семь трехметровых сосен

26 апреля 2026, 16:01, ИА Амител

в Барнауле на аллее в районе улиц Энтузиастов и 65 лет Победы высадили новые сосны взамен тех, которые спилили вандалы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на аллее высадили семь двенадцатилетних трехметровых сосен. В акции поучаствовал глава города Вячеслав Франк, а также:

председатель Барнаульской городской Думы (БГД) Галина Буевич;

начальник УМВД России по Барнаулу Петр Бандурин;

замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин;

руководитель фракции партии "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов;

депутат БГД Дмитрий Аганов;

глава администрации Индустриального района Денис Летягин;

директор ООО УК "Новая Волна" Евгений Овчаров;

жители многоквартирного дома по улице 65 лет Победы, 1.

Напомним, ночью 23 апреля неизвестные спилили семь молоденьких сосен на территории ЖК "Новая высота", а также повредили фонарный столб. В мэрии отметили, что управляющая организация "Новая Волна" направила заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку.

«Сегодня мы вместе с жителями восстановили аллею, пострадавшую от рук вандалов. Я убежден, что саженцы приживутся: жители возьмут на себя заботу о них. Большую поддержку в этом деле нам оказали депутаты городской думы, спасибо всем, кто принял участие. Я абсолютно уверен, что правоохранительные органы установят виновных и они понесут заслуженное наказание», — заявил Вячеслав Франк.

Как отметила Галина Буевич, эта ситуация показала, насколько неравнодушны барнаульцы. «Сегодняшний пример как раз наглядно демонстрирует, как горожане искренне стремятся сделать Барнаул более комфортным, зеленым и уютным. Мне кажется, это и есть наш ответ тем, кто своими действиями вредит городу», — отметила она.

Депутат Дмитрий Аганов, которого "до глубины души возмутил этот акт вандализма", выразил уверенность, что органы внутренних дел дадут ему правовую оценку. Вячеслав Перерядов подчеркнул, что участники акции восстановили аллею "как большая, дружная семья барнаульцев".