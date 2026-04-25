Россиян предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами на самокатах
Злоумышленники наклеивают свои стикеры поверх настоящих кодов, чтобы перенаправить жертву на фишинговый сайт
25 апреля 2026, 09:35, ИА Амител
С открытием весеннего сезона проката велосипедов и электросамокатов в городах активизировались мошенники. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Злоумышленники расклеивают свои стикеры с поддельными QR-кодами прямо поверх настоящих. Когда человек сканирует такой код, он попадает не на страницу аренды, а на фишинговый сайт. Там жертву просят ввести данные банковской карты для оплаты, после чего средства списываются в пользу аферистов.
Основные цели мошенников — молодежь, туристы и все, кто активно пользуется арендой электросамокатов.
Чтобы не попасться на уловку, в "Мошеловке" советуют:
пользоваться только официальными приложениями кикшеринга, а не переходить по ссылкам с QR-кодов;
перед сканированием внимательно осматривать код — не наклеен ли поверх него чужой стикер;
никогда не вводить данные банковской карты на сайтах, открывшихся после сканирования подозрительного кода.
10:11:12 25-04-2026
Может, самокатов станет меньше?