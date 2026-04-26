Россиянин насмерть забил кирпичом собутыльника в автомастерской

Подозреваемого заключили под стражу

26 апреля 2026, 15:36, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Ростове-на-Дону в одной из мастерских по ремонту автомобилей произошло убийство, пишет "КП — Ростов-на-Дону" со ссылкой на региональный СК.

Как полагает следствие, двое мужчин распивали спиртное, между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент 40-летний ростовчанин в порыве ярости схватил кирпич и напал на оппонента.

В результате его 39-летний товарищ скончался на месте преступления. Подозреваемого оперативно задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Суд заключил фигуранта под стражу. Установлено, что ранее он неоднократно был судим.