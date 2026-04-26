Россиянин насмерть забил кирпичом собутыльника в автомастерской
Подозреваемого заключили под стражу
26 апреля 2026, 15:36, ИА Амител
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Ростове-на-Дону в одной из мастерских по ремонту автомобилей произошло убийство, пишет "КП — Ростов-на-Дону" со ссылкой на региональный СК.
Как полагает следствие, двое мужчин распивали спиртное, между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент 40-летний ростовчанин в порыве ярости схватил кирпич и напал на оппонента.
В результате его 39-летний товарищ скончался на месте преступления. Подозреваемого оперативно задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Суд заключил фигуранта под стражу. Установлено, что ранее он неоднократно был судим.
15:54:40 26-04-2026
Понавезут кирпичей...люди гибнут.
17:47:24 26-04-2026
Сколько в день в России таких бытовых уб? В Ростове-на-Дону одно произошло убийство. А в других городах? Можно ли озвучить, сколько в мирной жизни пьяные убивают людей? Если узнать, то можно подсчитать, сколько в год.
11:39:55 27-04-2026
А вот после курения вейпов никто не убивал друг друга кирпичом