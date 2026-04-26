Россиянам назвали симптомы менингита на фоне роста заболеваемости

За восемь месяцев прошлого года число выявленных случаев возросло в 3,9 раза

26 апреля 2026, 16:32, ИА Амител

В России наблюдается рост заболеваемости менингитом: за восемь месяцев 2025 года число выявленных случаев увеличилось в 3,9 раза год к году. Смертельно опасная инфекция поражает и взрослых, и детей. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru напомнил симптомы менингита:

«Высокая температура, головные боли, потеря сознания, потому что воспалились мозговые оболочки. Повышается давление, появляется сыпь».

Эксперт пояснил, что менингит характеризуется воспалением мозговых оболочек. В РФ есть вакцина от этого заболевания, но она не входит в состав национального календаря, а включена в состав региональных календарей — по эпидпоказаниям, добавил он.

Академик отметил, что заболевание передается воздушно-капельным путем, но его контагиозность намного ниже, чем, например, у гриппа. «Говорить о катастрофичности ситуации не стоит, но нужно усилить мониторинг, то есть выявлять на ранних стадиях. Надо учитывать, что есть носительство, когда человек не болеет, но является источником заболевания», — подчеркнул Онищенко.