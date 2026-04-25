Онищенко назвал Россию самой безопасной страной для отдыха

Эпидемиолог призвал выбирать для отпуска места, где не нужны прививки

25 апреля 2026, 11:32, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Геннадий Онищенко, академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО, в интервью ТАСС заявил, что Россия является самой безопасной страной для отдыха благодаря отсутствию на ее территории опасных инфекций.

«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — призвал эксперт.

Онищенко также обратил внимание на распространение холеры в странах Юго-Восточной Азии.

«Это все равно что ехать в регион, где идут боевые действия», — предупредил он, подчеркнув необходимость ответственно подходить к выбору места для отпуска.

Комментарии 7

Musik

12:02:26 25-04-2026

Академик.

Гость

14:29:04 25-04-2026

Особенно на границе с 404

Гость

15:09:59 25-04-2026

А еще этот крендель недавно поддерживал дерипаску с предложением закабалить россиянцев работой 12/6. Это как с таким-то умиЩЩЩем да еще не в соответствующей палате?

Вежливый Человек

18:46:48 25-04-2026

Онищенко за рубль что угодно заявит.

Гость

08:39:33 26-04-2026

Ох, как много у нас в стране онищенкиных, не страна, какой то за о зеркальный "Рай".

Musik

08:39:45 26-04-2026

Отдохнем на кладбище.
Пока живы - трудитесь!

Бартоломео

11:30:24 26-04-2026

Все в Туапсе , там воздух свежий... и с неба нефть ... Блин...

