Онищенко назвал Россию самой безопасной страной для отдыха

Эпидемиолог призвал выбирать для отпуска места, где не нужны прививки

25 апреля 2026, 11:32, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Геннадий Онищенко, академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО, в интервью ТАСС заявил, что Россия является самой безопасной страной для отдыха благодаря отсутствию на ее территории опасных инфекций.

«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — призвал эксперт.

Онищенко также обратил внимание на распространение холеры в странах Юго-Восточной Азии.