В погоне за счастьем. На "Dомашнем" покажут историческую мелодраму "Берега любви"

Главные герои исторической мелодрамы "Берега любви"

С 27 по 29 апреля 2026 года в 19:00 на телеканале "Dомашний" зрителям покажут историческую мелодраму "Берега любви". В центре сюжета — история Насти и Матвея, чьи чувства проходят через тяжелые испытания. На их пути встают воля отца, личные трагедии, предательство, обиды и война, но именно любовь помогает героям идти вперед. Главные роли в проекте исполнили Евгения Шахнович и Кирилл Кузнецов.

По сюжету юная Настя после учебы в городе возвращается в родное село Бережки. Там она встречает Матвея, и между ними вспыхивает сильное чувство. Однако спокойной жизни у влюбленных не выходит. Судьба готовит им тяжелые испытания, а война становится одной из самых суровых проверок. Матвей без колебаний уходит на фронт, потому что понимает, за что сражается: за Настю, за Бережки, за родную землю. История строится вокруг мысли о том, что в самые трудные времена человеку особенно важно не потерять веру, сохранить любовь и суметь снова довериться близкому.

Евгения Шахнович, сыгравшая Настю Пахомову, призналась, что ее героиня поразила внутренней стойкостью.

«Настя невероятно сильна духом. Испытаний, которые она пережила, хватило бы на несколько жизней, но она не утратила душевной теплоты. С годами ее способность горячо любить и искренне прощать лишь крепнет. Та самая любовь, о которой мы все мечтаем, приходит к тем, кто остается хорошим человеком с добрым сердцем. Именно этому я научилась у Насти», — сказала актриса.И подчеркнула, что ни предательство сестры, ни вероломство мужа, ни разлука с младшим сыном не сделали Настю жесткой и холодной.

Кадры исторической мелодрамы "Берега любви"

О своем герое рассказал и Кирилл Кузнецов, исполнивший роль Матвея Лыкова.

«Матвей проходит через войну, потери близких, заключение, но в самые драматичные времена остается человеком, любит и пытается быть счастливым», — отметил Кирилл Кузнецов.Актер пояснил, что путь Матвея связан с постоянным движением к счастью. Именно это качество он считает в своем герое особенно важным и ценным.

