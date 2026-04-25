Подтвердить гражданство ребенка по рождению можно будет через "Госуслуги"

С 26 апреля родителям и опекунам больше не нужно лично идти в МВД

25 апреля 2026, 12:05, ИА Амител

Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru

С 26 апреля россияне получат возможность подавать заявления о подтверждении российского гражданства у ребенка по рождению в электронном виде. Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомился ТАСС.

Раньше родители, опекуны, попечители или главы детских домов обязаны были лично приносить такие заявления в территориальные органы МВД. Теперь это можно сделать дистанционно, и результат также придет в электронной форме.

В поправках уточняется, что подать заявление об оформлении гражданства, приобретенного по рождению, вправе родитель (в том числе усыновитель), опекун, попечитель, представитель органа опеки или руководитель учреждения для детей-сирот.

Соответствующий закон приняли еще в октябре 2025 года, но с отсрочкой на 180 дней. Этот срок истекает 26 апреля. МВД уже утвердило порядок подачи электронных заявлений — он вступает в силу с той же даты. Ответ ведомства будет направляться в личный кабинет заявителя на портале "Госуслуги".

Бумажный вариант сохраняется: можно по-прежнему подать заявление лично в МВД или в дипломатические и консульские учреждения.

Инициаторами поправок выступила группа депутатов Госдумы. Авторы закона отмечали, что после вступления в силу нового закона о гражданстве в 2023 году число обращений по подтверждению гражданства у детей резко выросло. При этом необходимость личного присутствия создавала временные и организационные неудобства.