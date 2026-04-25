Подтвердить гражданство ребенка по рождению можно будет через "Госуслуги"
С 26 апреля родителям и опекунам больше не нужно лично идти в МВД
25 апреля 2026, 12:05, ИА Амител
С 26 апреля россияне получат возможность подавать заявления о подтверждении российского гражданства у ребенка по рождению в электронном виде. Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомился ТАСС.
Раньше родители, опекуны, попечители или главы детских домов обязаны были лично приносить такие заявления в территориальные органы МВД. Теперь это можно сделать дистанционно, и результат также придет в электронной форме.
В поправках уточняется, что подать заявление об оформлении гражданства, приобретенного по рождению, вправе родитель (в том числе усыновитель), опекун, попечитель, представитель органа опеки или руководитель учреждения для детей-сирот.
Соответствующий закон приняли еще в октябре 2025 года, но с отсрочкой на 180 дней. Этот срок истекает 26 апреля. МВД уже утвердило порядок подачи электронных заявлений — он вступает в силу с той же даты. Ответ ведомства будет направляться в личный кабинет заявителя на портале "Госуслуги".
Бумажный вариант сохраняется: можно по-прежнему подать заявление лично в МВД или в дипломатические и консульские учреждения.
Инициаторами поправок выступила группа депутатов Госдумы. Авторы закона отмечали, что после вступления в силу нового закона о гражданстве в 2023 году число обращений по подтверждению гражданства у детей резко выросло. При этом необходимость личного присутствия создавала временные и организационные неудобства.
12:09:30 25-04-2026
да! верно!
а то обычно родители и врачи не знают кто кого родил, и где!
смотрят на новорожденного и не поймут - гражданин он России, или не гражданин...!
19:59:43 25-04-2026
Мечта цыганей сбылась:))