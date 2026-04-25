В России появилась возможность заселяться в гостиницы через "Макс"

25 апреля 2026, 08:30, ИА Амител

Заселение в гостиницы без паспорта и бумажных анкет стало реальностью: пользователям платформы "Макс" теперь доступна регистрация по цифровому удостоверению личности. Новый сервис запущен в пилотном режиме и уже тестируется в ряде крупных городов страны, сообщили в Минцифры России.

Суть нововведения проста: вместо привычного оформления на стойке регистрации гость показывает QR-код своего цифрового ID. Сотрудник гостиницы сканирует его, после чего данные автоматически подтягиваются в систему — заполнять бумажные формы и предъявлять паспорт больше не требуется.

На данный момент сервис работает примерно в двух десятках отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Татарстане. Он доступен совершеннолетним гражданам России, включая тех, кто заселяется вместе с детьми.

Среди гостиниц, где уже можно воспользоваться новой функцией, — Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside, а также "Космос Шереметьево" и "Космос Санкт-Петербург Прибалтийская".

В ведомстве отмечают, что в течение года география проекта значительно расширится — планируется подключить к системе уже несколько тысяч гостиниц по всей стране.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю нужно открыть раздел "Цифровой ID" в приложении, перейти во вкладку "Паспорт" и показать QR-код сотруднику отеля.