В России появилась возможность заселяться в гостиницы через "Макс"
На данный момент сервис работает примерно в двух десятках отелей
25 апреля 2026, 08:30, ИА Амител
Заселение в гостиницы без паспорта и бумажных анкет стало реальностью: пользователям платформы "Макс" теперь доступна регистрация по цифровому удостоверению личности. Новый сервис запущен в пилотном режиме и уже тестируется в ряде крупных городов страны, сообщили в Минцифры России.
Суть нововведения проста: вместо привычного оформления на стойке регистрации гость показывает QR-код своего цифрового ID. Сотрудник гостиницы сканирует его, после чего данные автоматически подтягиваются в систему — заполнять бумажные формы и предъявлять паспорт больше не требуется.
На данный момент сервис работает примерно в двух десятках отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Татарстане. Он доступен совершеннолетним гражданам России, включая тех, кто заселяется вместе с детьми.
Среди гостиниц, где уже можно воспользоваться новой функцией, — Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside, а также "Космос Шереметьево" и "Космос Санкт-Петербург Прибалтийская".
В ведомстве отмечают, что в течение года география проекта значительно расширится — планируется подключить к системе уже несколько тысяч гостиниц по всей стране.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю нужно открыть раздел "Цифровой ID" в приложении, перейти во вкладку "Паспорт" и показать QR-код сотруднику отеля.
09:37:27 25-04-2026
Цифровой паспорт для всего ввели бы уже. Всюду эти кипы бумаг с оравой бюрократии.
10:59:55 25-04-2026
Во Вьетнаме телеграмм и Вацап работают без ограничений, а Россия скатывается в средневековье.
11:09:49 25-04-2026
Иван (10:59:55 25-04-2026) Во Вьетнаме телеграмм и Вацап работают без ограничений, а Ро... У Вьетнама нет субьектности и демократии.
11:56:01 25-04-2026
Иван (10:59:55 25-04-2026) Во Вьетнаме телеграмм и Вацап работают без ограничений, а Ро... Это все ради вашей безопастности
13:57:37 25-04-2026
Иван (10:59:55 25-04-2026) Во Вьетнаме телеграмм и Вацап работают без ограничений, а Ро... Руководители Вьетнама не боятся за свои жизни, поэтому не покушаются на чаяния народа.
20:01:52 25-04-2026
Привыкайте скоро счетчики на унитазы поставят.
21:10:47 25-04-2026
А через макс можно вводить лекарства внутривенно?
00:27:10 26-04-2026
А почему не помечено как реклама?