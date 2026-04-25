Жителей Барнаула приглашают принять участие в посадке деревьев в Шипуновском районе
25 апреля 2026, 07:32, ИА Амител
Экоактивисты предлагают присоединиться к посадке смешанного леса около села Тугозвоново 2 мая. Планируется посадить лесополосу из 5000 деревьев в окрестностях села (4000 — сосны и около 1000 лиственных — береза, рябина, липа, тополь пирамидальный). После работы всех волонтеров сытно покормят. Чтобы стать участником акции, нужно заполнить анкету по ссылке.
Распорядок дня:
- 06:45 — сбор и выезд из Барнаула на автобусе, гостиница "Центральная", пр. Ленина, 57;
- с 10:00 до 15:30 — посадка деревья в Тугозвоново;
- с 15:30 до 16:30 — обед;
- в 19:00 — возвращение в Барнаул.
Участникам должно быть больше 18 лет.
«Но нам нужно будет интенсивно поработать, так как лиственные сажать чуть посложнее. Прошу заранее соизмерить физическую нагрузку с вашими возможностями», — рассказывает организатор поездки Екатерина Тертишникова.
К Екатерине можно обратиться по телефону +7 961 999 2850. Обязательно просят взять с собой многоразовую посуду (тарелку, кружку, ложку), штыковую лопату и ведро (инвентарь есть, но обычно его не хватает на всех), хороший дождевик и резиновые сапоги. А еще — воду, перекус. Рекомендуют одеться по погоде и захватить с собой сменную одежду на обратный путь.
Организаторы предоставляют волонтерам доставку на место и обратно на автобусах, обед после посадки леса, посадочный материал и перчатки.
08:05:41 25-04-2026
Буду.
И тему клещей не забываем.
08:36:11 25-04-2026
А не проще было привлечь местных жителей?Дать им хоть немного подработать?Или местных школьников?
По стоимости однозначно дешевле бы было (аренда автобуса, бензин, питание).
11:27:28 25-04-2026
Гость (08:36:11 25-04-2026) А не проще было привлечь местных жителей?Дать им хоть немног... Их инфинити там запылятся. Не поедут.
13:18:50 25-04-2026
Гость (08:36:11 25-04-2026) А не проще было привлечь местных жителей?Дать им хоть немног... так это бесплатно
волонтёры будут садить
очень удобно пользоваться бесплатным трудом, нет, за раз покушать
14:02:00 25-04-2026
Гость (08:36:11 25-04-2026) А не проще было привлечь местных жителей?Дать им хоть немног... Потому что это бесплатно.
09:00:21 25-04-2026
А городе деревья когда будут садить?
11:56:36 25-04-2026
Гость (09:00:21 25-04-2026) А городе деревья когда будут садить?... В 2 квартале посадок не планируется.
Режим работы - текущий.
23:15:22 25-04-2026
Гость (09:00:21 25-04-2026) А городе деревья когда будут садить?... В городе председатель комитета по озеленению Петр Васильевич Воронков предпочитает их пилить
10:23:31 25-04-2026
Хорошее дело, но что-то не так.
11:12:01 25-04-2026
Вежливый Человек (10:23:31 25-04-2026) Хорошее дело, но что-то не так.... А с диваном все отлично?
11:01:03 25-04-2026
Райончик с небольшой радиацией - прошу заметить.