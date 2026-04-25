Жителей Барнаула приглашают принять участие в посадке деревьев в Шипуновском районе

Организаторы предоставляют волонтерам доставку на место и обратно на автобусах, обед, посадочный материал и перчатки

25 апреля 2026, 07:32, ИА Амител

Высадка деревьев / Деревья / Лес / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Экоактивисты предлагают присоединиться к посадке смешанного леса около села Тугозвоново 2 мая. Планируется посадить лесополосу из 5000 деревьев в окрестностях села (4000 — сосны и около 1000 лиственных — береза, рябина, липа, тополь пирамидальный). После работы всех волонтеров сытно покормят. Чтобы стать участником акции, нужно заполнить анкету по ссылке.

Распорядок дня:

06:45 — сбор и выезд из Барнаула на автобусе, гостиница "Центральная", пр. Ленина, 57;

с 10:00 до 15:30 — посадка деревья в Тугозвоново;

с 15:30 до 16:30 — обед;

в 19:00 — возвращение в Барнаул.

Участникам должно быть больше 18 лет.

«Но нам нужно будет интенсивно поработать, так как лиственные сажать чуть посложнее. Прошу заранее соизмерить физическую нагрузку с вашими возможностями», — рассказывает организатор поездки Екатерина Тертишникова.

К Екатерине можно обратиться по телефону +7 961 999 2850. Обязательно просят взять с собой многоразовую посуду (тарелку, кружку, ложку), штыковую лопату и ведро (инвентарь есть, но обычно его не хватает на всех), хороший дождевик и резиновые сапоги. А еще — воду, перекус. Рекомендуют одеться по погоде и захватить с собой сменную одежду на обратный путь.

Организаторы предоставляют волонтерам доставку на место и обратно на автобусах, обед после посадки леса, посадочный материал и перчатки.