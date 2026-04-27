До +18 и дождь. Какая погода ждет Алтайский край 27 апреля

Порывы ветра достигнут 18 м/с

27 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весна и дождь / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Днем 27 апреля в Алтайском крае ожидается от +13 до +18 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Местами в восточных районах синоптики обещают кратковременные дожди, ночью — местами сильные дожди, грозы. Ветер западный, 6–11 м/с, по востоку местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле температура составит +15...+17 градусов. Утром ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, 6–11 м/с.