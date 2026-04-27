До +18 и дождь. Какая погода ждет Алтайский край 27 апреля
Порывы ветра достигнут 18 м/с
27 апреля 2026, 06:00, ИА Амител
Весна и дождь / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Днем 27 апреля в Алтайском крае ожидается от +13 до +18 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Местами в восточных районах синоптики обещают кратковременные дожди, ночью — местами сильные дожди, грозы. Ветер западный, 6–11 м/с, по востоку местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле температура составит +15...+17 градусов. Утром ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, 6–11 м/с.
12:15:28 27-04-2026
враки в окно посмотрите, светит солнце правда прохладно до 18 не дотянет однако.
13:37:43 27-04-2026
Гость (12:15:28 27-04-2026) враки в окно посмотрите, светит солнце правда прохладно до 1... Дотянуло до плюс 18.