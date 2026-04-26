Рособрнадзор усомнился в целесообразности домашнего задания в связи с появлением ИИ

Традиционная система домашних работ теряет эффективность, считает глава ведомства

26 апреля 2026, 21:32, ИА Амител

Учебник, книги, обучение / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России обсуждают вопрос целесообразности домашних заданий в связи с распространением искусственного интеллекта и появлением готовых решений, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

«С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление — готовые домашние задания. Уже все прорешанные, можно просто списать, и все. Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», — сказал Музаев.

По словам руководителя ведомства, традиционная система домашних работ теряет эффективность, когда ИИ может мгновенно выполнить любое задание. Ранее он сообщал, что домашние задания, которые без проблем решаются нейросетью, полностью теряет всякий смысл.