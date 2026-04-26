Рособрнадзор усомнился в целесообразности домашнего задания в связи с появлением ИИ
Традиционная система домашних работ теряет эффективность, считает глава ведомства
26 апреля 2026, 21:32, ИА Амител
В России обсуждают вопрос целесообразности домашних заданий в связи с распространением искусственного интеллекта и появлением готовых решений, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.
«С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление — готовые домашние задания. Уже все прорешанные, можно просто списать, и все. Смысла задавать задания нет, поэтому сейчас обсуждается вопрос о целесообразности их проведения», — сказал Музаев.
По словам руководителя ведомства, традиционная система домашних работ теряет эффективность, когда ИИ может мгновенно выполнить любое задание. Ранее он сообщал, что домашние задания, которые без проблем решаются нейросетью, полностью теряет всякий смысл.
Это очередной вброс.
Всегда существовала доля списанного домашнего задания или выполненного помощниками (некоторых родителей не оторвать от выполнения домашнего задания).
ДЗ даются для самостоятельной работы, смог решить, значит освоил материал, все остальные варианты получения решения от лукавого.
Для тех кто серьезно подходит к своему образованию отменять нельзя
Гость (21:48:41 26-04-2026) Это очередной вброс.Всегда существовала доля списанного ... Те, кто серьезно подходит к учебе (а в младшей школе - это зависит от родителей), и так будут заниматься дома.
За остальных будут решать (AI, родители или кто-нибудь ещё.
Нужно пересматривать подход именно к учебному процессу - мотивировать умных детей учиться (для каждого возраста / класса свои методики должны быть). На тех, кто не замотивируются - пусть кататься ко всем чертям.
Им с этим жить.
Так считаю!
Белые списки легко решают и эту проблему. Как и сотни других
Если бы врачи действовали в соответствии с такой логикой, то вросший ноготь лечили бы ампутацией ноги.
Если бы врачи действовали в соответствии с такой логикой, то вросший ноготь лечили бы ампутацией ноги.
Вот он уровень оторванности чиновников от реальной жизни - сборники с готовыми домашними заданиями уже лет как 30 продаются в любом книжном.
Этот Музаев, конечно, профессионал высокого полёта.
Все экзамены списывают - отменить экзамены!
А зачем учиться, если все можно найти в интернете?! Отменяем вузы колледжи!
А зачем нам лицензии и аттестации для врачей, если к нам приезжают врачи из Таджикистана и Бангладеша? Отменить аттестацтии!
А водительские права вообще все покупают! Отменить права, всем свободы!!!
У Германа Грефа спросите!?
Он вам популярно расскажет, как надо детей учить!...
"С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление"-------- Преподавателей в школах и вузах надо заменить на ИИ, это будет чудо в обучение. И не будет грызни преподавателей, что им мало платят.
вот оно мышление жертв егЭ
Школу закончил в середине прошлого века, тогда ЕГЭ не было и учителей не терроризовали.
Пусть списывают, главное результат, это знания, проверяется контрольной работой, диктантом, ответом учителю, ЕГЭ.