Такой день. Благодарность алтайским героям Чернобыля и высадка сосен с мэром Барнаула

О главных событиях региона за 26 апреля

26 апреля 2026, 23:33, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил нотариусов, помощников нотариусов и сотрудников нотариальных контор с Днем нотариата.

В Барнауле прошло торжественное собрание, посвященное 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что лично принял в нем участие, чтобы поблагодарить героев-чернобыльцев, ветеранов, их родных и близких.

В Барнауле на аллее в районе улиц Энтузиастов и 65 лет Победы высадили новые сосны взамен тех, которые спилили вандалы. Теперь там будут расти семь двенадцатилетних трехметровых сосен. В акции поучаствовал глава города Вячеслав Франк.

23-летний житель Барнаула хотел принять участие в интернет-голосовании, но стал жертвой мошенников.

Барнаульцы пожаловались на "опасный колодец" на пересечении улицы Транзитной и проезда Иртышского, который остается открытым более пяти дней.

В Барнауле на проспекте Ленина, 153, уже несколько дней с фасада здания свисает плитка, которая может обрушиться в любой момент. По словам очевидцев, часть облицовки уже падала.

В Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение.

В Барнауле прошли рейды по соблюдению правил пожарной безопасности. Горожанам разъяснили дополнительные требования пожарной безопасности, запреты и ограничения особого противопожарного режима.