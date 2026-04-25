В Барнауле прошел "Рок-субботник" с участием местных групп. Фото

Участники сделали чище территорию парка "Центральный", где потом провели концерт

25 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

"Рок-субботник" в Барнауле / amic.ru

23 апреля в Барнауле на территории парка культуры и отдыха "Центральный" состоялось благотворительное мероприятие "Рок-субботник". Его организовали в рамках весеннего месячника санитарной очистки совместно с сообществом "Барнаульский рок-клуб".

Несмотря на дождливую погоду, участники акции, волонтеры и местные музыканты собрались, чтобы привести парк в порядок. Они очистили территорию от мусора и помогли подготовить общественное пространство к новому сезону.

После уборки для гостей прошел бесплатный концерт с участием барнаульских рок-групп. На сцене выступили "Мирра", "Рунара", "Тётя Соня Бэнд", "Меморандум", группа Ш.А.О. и "Входящие с небес". Также для участников мероприятия сыграл на саксофоне Олег Гильфанд.