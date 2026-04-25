В Барнауле прошел "Рок-субботник" с участием местных групп. Фото

Участники сделали чище территорию парка "Центральный", где потом провели концерт

25 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

23 апреля в Барнауле на территории парка культуры и отдыха "Центральный" состоялось благотворительное мероприятие "Рок-субботник". Его организовали в рамках весеннего месячника санитарной очистки совместно с сообществом "Барнаульский рок-клуб".

Несмотря на дождливую погоду, участники акции, волонтеры и местные музыканты собрались, чтобы привести парк в порядок. Они очистили территорию от мусора и помогли подготовить общественное пространство к новому сезону.

После уборки для гостей прошел бесплатный концерт с участием барнаульских рок-групп. На сцене выступили "Мирра", "Рунара", "Тётя Соня Бэнд", "Меморандум", группа Ш.А.О. и "Входящие с небес". Также для участников мероприятия сыграл на саксофоне Олег Гильфанд. 

Гость

09:10:50 25-04-2026

Клево! Молодцы! Сплотились духом рокенролла!

Musik

11:10:42 25-04-2026

Песок за собой убрали?

Гость

13:11:26 25-04-2026

Musik (11:10:42 25-04-2026) Песок за собой убрали? ... Мы его царской водкой растворяем

Гость

08:30:18 26-04-2026

Musik (11:10:42 25-04-2026) Песок за собой убрали? ... А ты иди и проверь!

Musik

11:26:17 25-04-2026

Задорные стариканы.

Чучмек

18:33:55 25-04-2026

Musik (11:26:17 25-04-2026) Задорные стариканы. ... В походах тебе ещё фору дадут

Musik

21:12:26 25-04-2026

Чучмек (18:33:55 25-04-2026) В походах тебе ещё фору дадут... Не нужна мне ихняя поюзанная фора, у меня жена молодая.

Гость

08:28:24 26-04-2026

Musik (21:12:26 25-04-2026) Не нужна мне ихняя поюзанная фора, у меня жена молодая. ... Ну ты то вечно молодым будешь вместе с женой… Правда?

