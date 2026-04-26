В Барнауле откроют движение по улице Халманова и в Канатном проезде
Участки закрывали на зиму для обеспечения безопасности
26 апреля 2026, 13:33, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле с 27 апреля откроют движение на улице Халманова и в Канатном проезде, сообщили в мэрии.
«Решение принято в связи с наступлением благоприятных погодных условий, позволяющих завершить необходимые работы», — говорится в сообщении.
Движение будет полностью открыто на следующих участках:
- Канатный проезд — от дома № 97 до дома № 122;
- улица Халманова — от дома № 12 до дома № 21а.
Как напомнили в мэрии, движение на участках закрывают в зимний период для обеспечения безопасности — с приходом тепла и стабилизацией температурного режима ограничения снимаются.
