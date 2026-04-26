В Барнауле откроют движение по улице Халманова и в Канатном проезде

Участки закрывали на зиму для обеспечения безопасности

26 апреля 2026, 13:33, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле с 27 апреля откроют движение на улице Халманова и в Канатном проезде, сообщили в мэрии.

«Решение принято в связи с наступлением благоприятных погодных условий, позволяющих завершить необходимые работы», — говорится в сообщении.

Движение будет полностью открыто на следующих участках:

Канатный проезд — от дома № 97 до дома № 122;

улица Халманова — от дома № 12 до дома № 21а.

Как напомнили в мэрии, движение на участках закрывают в зимний период для обеспечения безопасности — с приходом тепла и стабилизацией температурного режима ограничения снимаются.