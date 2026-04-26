США повторяют в Иране вьетнамский сценарий, считает эксперт
Штаты делают упор на массированные ковровые бомбардировки — как и в декабре 1972 года во Вьетнаме
26 апреля 2026, 17:34, ИА Амител
Военная операция США в Иране может повторить сценарий войны во Вьетнаме. Таким мнением в беседе с aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
Как пояснил аналитик, сегодня Вашингтон делает упор на массированные ковровые бомбардировки — такая ситуация, по его мнению, напоминает исторический момент в декабре 1972 года во Вьетнаме.
«Во время операции "Полузащитник II" за две недели боев американцы тогда заявляли, что они стерли с лица земли Ханой и Хайфон, и даже цели не осталось для того, чтобы можно было что-то бомбить. Когда закончилась операция, подсчитали, оказалось, что вьетнамцы сбили 31 бомбардировщик В-52 <...> После этого, в общем-то, американцы стали резко задумываться об уходе из Вьетнама. Вот здесь может сложиться точно такая же ситуация», — сказал Юрий Кнутов.
Военный эксперт отметил, что по техническим возможностям ЗРК Patriot не справляются с иранскими атаками. По его словам, Иран сделал качественный шаг вперед, который позволил создать системы, с большой эффективностью преодолевающие ПРО США и Израиля.
«При этом ущерб, который могут понести американцы и Израиль, будет катастрофическим, особенно если будут применяться гиперзвуковые ракеты и новые баллистические ракеты Ирана», — добавил он.
18:02:10 26-04-2026
М.п., Иран - «Земля ариев»! Американские болваны забыли об этом (если знали вообще) и неизбежно вынуждены будут слинять восвояси...
20:12:23 26-04-2026
Гость (18:02:10 26-04-2026) М.п., Иран - «Земля ариев»! Американские болваны забыли об э... зато ты о Грибоедове и не знал/помнил.
персы они такие..
19:36:57 26-04-2026
США в той войне за 20 лет потеряли 58 тысяч человек. И наши военные "эксперты" посмеиваются над ними. Мы то показали как надо
20:00:22 26-04-2026
Гость (19:36:57 26-04-2026) США в той войне за 20 лет потеряли 58 тысяч человек. И наши ... Можем, когда нет уменья, то числом.
11:40:31 27-04-2026
Гость (19:36:57 26-04-2026) США в той войне за 20 лет потеряли 58 тысяч человек. И наши ...
Особенно сейчас, да?
19:37:42 26-04-2026
Вьетнам? США и СССР шли ноздря в ноздрю. Сейчас США и Израиль, это не примитивный Иран с его такими же союзниками - влетит в форточку спальни и понеслась душа на небеса.
19:45:51 26-04-2026
Эксперт какой то не очень.
20:02:03 26-04-2026
Гость (19:45:51 26-04-2026) Эксперт какой то не очень.... Эксперт? Говорит то, что льстит уху.
07:51:19 27-04-2026
стерли с лица земли Ханой и Хайфон --- теперь там их уважают, бизнес с ними налаживают. Типа ничего личного, ну стерли и стерли. Как Хиросиму и Нагасаки, где американцев теперь очень любят. Отельные нации силу уважают. Кнутом стегнули, потом дали пряник в виде бизнеса, они хвостом и завиляли. Такой уровень цивилизации, очень высокотехнологичный, но с инстинктом
08:11:34 27-04-2026
Гость (07:51:19 27-04-2026) стерли с лица земли Ханой и Хайфон --- теперь там их уважают... Не все такие упертые, как у нас в России, лучше с туалетом на улице, но с гордостью....
08:58:12 27-04-2026
Гость (08:11:34 27-04-2026) Не все такие упертые, как у нас в России, лучше с туалетом н... С гордостью вилять хвостом перед теми, кто стер с лица их города?
09:07:39 27-04-2026
Гость (08:58:12 27-04-2026) С гордостью вилять хвостом перед теми, кто стер с лица их го... Есть такие люди, которые и всю родню женского пола под "господина" подложить готовы, лишь бы на него посмотрели с благосклонностью и сказали "зер гут Вольдемар"...
09:26:25 27-04-2026
Гость (09:07:39 27-04-2026) Есть такие люди, которые и всю родню женского пола под "госп... зер гут Вольдемар --- зер гут Фридрих, они опять армию возрождают, у них не только женского, но и мужского пола разрешается быть под
09:08:48 27-04-2026
Гость (07:51:19 27-04-2026) стерли с лица земли Ханой и Хайфон --- теперь там их уважают... Ничего не стерли, Ханой точно стоит и не новодел. А налаживают связи, потому что выживать надо. Кто-то с немчурой тоже взасос целовался, коротка память.
09:31:19 27-04-2026
Гость (09:08:48 27-04-2026) Ничего не стерли, Ханой точно стоит и не новодел. А налажива... Ничего не стерли -- но поутилизировали то их сильно, поэтому в засос и целуются, без поцелуев гегемона им же не выжить. Сейчас если Иран нагнет и иранцы его взасос целовать будут
11:20:19 27-04-2026
Гость (09:31:19 27-04-2026) Ничего не стерли -- но поутилизировали то их сильно, поэтому... Зато мы играем в нитакусек,переговоры выпрашиваем?
11:44:09 27-04-2026
Гость (07:51:19 27-04-2026) стерли с лица земли Ханой и Хайфон --- теперь там их уважают...
Если сравнить современные Хиросиму и Нагасаки например с Волгоградом (был разрушен) и Рубцовском (не был никогда разрушен), то могут возникнуть очень неудобные вопросы
12:06:58 27-04-2026
Гость (11:44:09 27-04-2026) Если сравнить современные Хиросиму и Нагасаки например с... Из больницы пишите?
09:21:30 27-04-2026
Иран в отличии от Вьетнама имеет собственное современное вооружение и "закопался" гораздо глубже, американцы обломают об него свои "зубы".
11:29:17 27-04-2026
Иран это горная страна разделенная хребтами и 5 различными народами проживающими в союзе
Это колыбель математики. Все цифры и формулы которые вы пишете созданы персами. Частично узбеки в этом приняли участие тоже - Самарканд был равным персии центром науки
Далее учтя разгром Ирака в Иране принципиально иная форма управления страной. Можно убить хоть 100 лидеров друг за другом но это не изменит ничего. Будет 101 новый и такой же эффективный
Наземная операция будет напоминать афганистан для СССР но в отличие от нее будет куча БПЛА и ракетных ударов
Пролив на замке и тоже эффективно. Пролив контролируется ракетными катерами. Авианосцы не могут с ними бороться
Вывод такой - Трамп не будет проводить наземную операцию. Цель сша запереть пролив и только это. Наземной войны не будет сосвсем. Израиль остается в регионе один и сам по себе. Он сша уже не нужен