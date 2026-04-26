США повторяют в Иране вьетнамский сценарий, считает эксперт

Штаты делают упор на массированные ковровые бомбардировки — как и в декабре 1972 года во Вьетнаме

26 апреля 2026, 17:34, ИА Амител

Военная операция США в Иране может повторить сценарий войны во Вьетнаме. Таким мнением в беседе с aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

Как пояснил аналитик, сегодня Вашингтон делает упор на массированные ковровые бомбардировки — такая ситуация, по его мнению, напоминает исторический момент в декабре 1972 года во Вьетнаме.

«Во время операции "Полузащитник II" за две недели боев американцы тогда заявляли, что они стерли с лица земли Ханой и Хайфон, и даже цели не осталось для того, чтобы можно было что-то бомбить. Когда закончилась операция, подсчитали, оказалось, что вьетнамцы сбили 31 бомбардировщик В-52 <...> После этого, в общем-то, американцы стали резко задумываться об уходе из Вьетнама. Вот здесь может сложиться точно такая же ситуация», — сказал Юрий Кнутов.

Военный эксперт отметил, что по техническим возможностям ЗРК Patriot не справляются с иранскими атаками. По его словам, Иран сделал качественный шаг вперед, который позволил создать системы, с большой эффективностью преодолевающие ПРО США и Израиля.

«При этом ущерб, который могут понести американцы и Израиль, будет катастрофическим, особенно если будут применяться гиперзвуковые ракеты и новые баллистические ракеты Ирана», — добавил он.