Такой день. Жалобы на бийский роддом и нападение на медиков в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 16 января.

Спасатели эвакуировали четырех человек из горящего многоэтажного дома на улице Гастелло в Бийске. На момент прибытия пожарных в подъезде дома было сильное задымление. Выяснилось, что очаг возгорания площадью 10 квадратных метров находился в квартире на седьмом этаже.

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 200 случаев коронавируса. Общее число заболевших теперь составляет 36 150 человек. Жертвами коронавируса стали еще 15 пациентов, а в общее количество летальных исходов достигло 1743. Всего в крае выздоровел 32 401 человек, в том числе 194 – за прошедшие сутки.

Роженицы бийского роддома пожаловались на плохие условия. В ожидании результатов теста на COVID-19 женщин по несколько суток держат в распределителе, при этом в палатах лежат пациентки с уже подтвержденным диагнозом.

В Барнауле пьяный мужчина набросился на бригаду скорой помощи, приехавшей по вызову. Когда медики выходили от пациента, у подъезда их стал оскорблять пьяный мужчина. Затем он умышленно разбил стекло машины скорой помощи. Врачи, в свою очередь, вызвали полицейских.

Синоптики проинформировали о надвигающейся на Алтайский край непогоде. 17 января ожидаются гололедные явления, мощный ветер с метелью, мокрым снегом и потеплением в южных районах до +6°С. По данным метеорологов, в регионе усилится ветер. Его скорость может достигать 20 метров в секунду.

Микроавтобус "Газель" сгорел на трассе в Рубцовском районе. Возгорание произошло около 05:30 на трассе за селом Новосклюиха. Как отметили в краевом ГУ МЧС, по предварительным данным, причиной пожара стало замыкание проводки. В результате происшествия никто не пострадал.

В рейтинге инновационных регионов России, который составляется одноименной ассоциацией, Алтайский край занял 30-ю позицию. При этом Алтайский край занимает второе место среди регионов России по удельному весу малых предприятий, которые осуществляют технологические инновации, и 15-е место – по уровню инновационной активности организаций.