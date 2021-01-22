Виктор Томенко заморозил продажу вокзала в Бийске, на месте которого хотели возвести ТРЦ

Правительство Алтайского края объяснило, почему отказалось продавать здание автовокзала в Бийске. Объект приносит ежегодно в региональный бюджет около 2 миллионов рублей. Потенциальный покупатель готов был выложить за здание 30 миллионов, но в последний момент мэрия наукограда и правительство края заморозили сделку. Все дело в торговом центре, который новый инвестор планировал построить на месте автовокзала, об этом сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев.

"При подготовке необходимых документов администрация Бийска высказала опасение, что после приватизации вместо автовокзала может появиться торговый центр, и транспортная инфраструктура города пострадает. Чтобы этого не произошло, бийская городская Дума закрепила за земельным участком под автовокзалом исключительное функциональное назначение, не позволяющее перепрофилировать объект. Однако и это не успокоило общественность города. Возможно потому, что со временем мнение депутатского корпуса может вновь измениться", – пояснил Негреев.

Губернатор Виктор Томенко поручил Минтрансу и управлению имущественных отношений приостановить продажу акций вокзала. Однако из плана приватизации он пока не исключен.

Как неоднократно писал amic.ru, ранее в СМИ появлялась информация, что тайный инвестор планирует выкупить вокзал и возвести на его месте крупный торговый центр. При этом куда могут перенести автовокзал наукограда – было неизвестно. Единственным держателем акций ОАО "Бийский автовокзал" является правительство Алтайского края. Общая стоимость активов предприятия составляет около 57 миллионов рублей.

С 2007 года ОАО "Бийский автовокзал" работает в плюс. В первом полугодии 2020 года в качестве дивидендов организация выплатила управлению имущественных отношений Алтайского края более 2 млн руб., еще 3,8 млн составили налоговые отчисления.