Минимальный набор продуктов питания в Алтайском крае подорожал на 2,6%

В феврале стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека составила 4311,11 рубля, что на 2,6% выше, чем в январе, сообщили amic.ru в Алтайкрайстате.

В целом, за два месяца стоимость продовольственных товаров увеличилась на 2,4%, а непродовольственных – на 1,6%.

Индекс потребительских цен по отношению к первому месяцу 2021 года в феврале составил 0,9%, а по отношению к концу 2020-го – 1,5%.

Напомним, в январе правительство РФ установило прожиточный минимум на душу населения на 2021. Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.