Минимальный набор продуктов питания в Алтайском крае подорожал на 2,6%

В феврале стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека составила 4311,11 рубля, что на 2,6% выше, чем в январе, сообщили amic.ru в Алтайкрайстате.
В целом, за два месяца стоимость продовольственных товаров увеличилась на 2,4%, а непродовольственных – на 1,6%.
Индекс потребительских цен по отношению к первому месяцу 2021 года в феврале составил 0,9%, а по отношению к концу 2020-го – 1,5%.
Напомним, в январе правительство РФ установило прожиточный минимум на душу населения на 2021. Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.
Комментарии
2,6 в месяц, за 12 месяцев это 30 будет. Вот близкая к реалиям инфляция. А не их 5 процентов
И это только цену на сахар и подсолнечное масло взяли под контроль. А сейчас все продукты контролировать начнут
В феврале стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека составила 4311,11 рубля, что на 2,6% выше, чем в январе,
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Ну вот зачем правду написали? Так население быстро догадается, что 2,6*12=31,2 а не 5% как утверждают бандиты захватившие власть.
торгаши с ритейлорами решили поправить своё финансовое положение на фоне смягчения ковита
Осторожно! Сейчас государство скажет, что это неправда, и редакция присядет на три года (пока что ещё шутка).