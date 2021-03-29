Такой день. Выговор от Виктора Томенко и проблемы с дорогами в Рубцовске

Алтайский центр политического консалтинга провёл исследование сайтов и социальных сетей мэрий городов Сибири и составил рейтинг открытости властей. Максимум можно было набрать 24 балла. Почти стопроцентный результат (23,5 балла) показал Омск. Далее идут Томск (22,5), Барнаул (21,5), Братск (21) и Горно-Алтайск (20,5).

Девять пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2672. За сутки в лабораториях подтвердили ещё 103 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 46 938 человек. Выздоровели 41 946 человек (+71 за сутки).

Жительница Барнаула возмутилась тарифами на отопление. К посту она прикрепила несколько снимков, чтобы сравнить суммы. На фотографиях видно, что в январе женщина заплатила 3,4 тыс. рублей, в феврале – 4 тысячи, а в марте – 2,8 тыс. рублей.

Жители дома № 86 Северного Власихинского проезда рассказали, что не могут добраться до своего жилья. На опубликованной фотографии видно, что иномарка попала в один из провалов и "легла на пузо".

Губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке улиц от снега. По словам главы региона, ситуация с уборкой снега и наличием водных преград из-за его таяния в большинстве населённых пунктов края неудовлетворительная.

26 марта специалисты СГК начали капремонт первого в 2021 году участка теплосетей. На улице Малахова меняют 190 метров трубопровода. Рабочие приступили к ремонту на полтора месяца раньше обычного. Традиционно работы ведут после окончания отопительного сезона, в мае, но этой весной на участках, где не требуется отключение теплосетей, ремонт начался раньше.

Житель Рубцовска записал обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой обратить внимание на плохое состояние дорог в городе. Видеозапись сделана на фоне центральной улицы Комсомольской, полотно которой полностью "усеяно" ямами.