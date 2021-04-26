Новое производство газобетона запустили в Барнауле на заводе "Стройберг"

Фото: Александр Соколов
Производство автоклавного газобетона запустило в Алтайском крае одно из старейших предприятий – завод "Стройберг". Открытие нового цеха по производству автоклавного газобетона, которое позволит застройщикам приобретать качественный строительный материал по доступной цене, является значимым для Барнаула событием. А потому на торжественном запуске побывал и губернатор региона Виктор Томенко.
Присутствовавший на мероприятии глава Минстроя Иван Гилев отметил, что материал будет очень востребован на строительном рынке Алтайского края.
"Новое производство в Алтайском крае вещь, к сожалению, не такая уж и частая, поэтому каждый такой момент заслуживает особого внимания. В прошлом году объёмы строительных работ составили 66 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в 2019-м. И такой рост показали, несмотря на ковидные ограничения и другие проблемы. И здесь коллеги совершенно правильно поймали этот момент и за год фактически построили новое производство", – подчеркнул Гилев.
Специалисты отмечают, что ранее этот материал приходилось закупать в Новосибирске, а потом доставлять в наш регион. Это было не совсем удобно, кроме того, влияло на стоимость товара. С открытием производства в столице края срок поставки материала на строительные объекты значительно сократился.
Директор "Стройберга" Михаил Дыров также подчеркнул, что предприятие производит действительно качественный и экологичный товар: "Все компоненты, из которых делается газобетон, – алтайские. Это по-настоящему алтайский продукт. Все наши материалы проходят сертификацию. У нас свои карьеры, где мы добываем песок, известь, мы сами обжигаем. У нас обученные специалисты, всё производится строго по технологическому регламенту. Плюс в нашем регионе часто используется шлакоблочное строительство, которое мы бы очень хотели заменить более правильным материалом, – ещё более экологически чистым, тёплым, надёжным".
Представитель "Стройберга" сообщил, что интерес со стороны застройщиков уже есть. О том, как проходило открытие нового производства, читайте в ближайшее время на amic.ru.
"Стройберг" – предприятие почти с 80-летней историей. В 1942 году из Харькова в Барнаул было эвакуировано оборудование для производства силикатного кирпича. Завод возвели на месторождении песка меньше чем за год. В настоящее время "Стройберг" – это современное динамично развивающееся предприятие, площадь производственных помещений которого составляет 55 тысяч квадратных метров. Ежедневно в трёх цехах работают 235 квалифицированных специалистов. Ассортимент продукции состоит из 52 номенклатурных единиц, при этом основное направление – это силикатный кирпич, гиперпрессованный кирпич, щебень, известь.
Комментарии
Доступная цена-это сколько в рублях?
Похвально, весьма похвально - в наше время вложить несколько сотен миллионов не в домик на морском берегу, а в завод! Насколько будет удачной бизнес модель и будет ли их продукция конкурентоспособной жизнь покажет, как говорится "будем посмотреть"...
Доступная цена-это сколько в рублях?
для начала,это немного дешевле чем сибитовский газобетон
думаю сибитовцы тоже внимательно следят за открытием новых предприятий на территории Алтайского края и наверняка приготовили своё уникальное ценовое предложение. Где-то с полгода будут мерятся велиной газобетонных блоков, потом всё устаканится и цена будет одинаковая