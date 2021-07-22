Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе визита в Барнаул 22 июля предложил, чтобы решение о месте установке стелы "Город трудовой доблести" принимала не специальная комиссия, а сами барнаульцы в ходе голосования. В начале недели конкурсная комиссия утвердила 11 потенциальных мест, где может быть установлена памятная стела.

Турчак ознакомился с экспозицией о присвоении Барнаулу почётного звания в Нагорном парке, реконструкция которого велась в рамках партийного проекта "Городская среда". Кстати, 2 из 11 отобранных потенциальных мест под стелу находятся на территории парка.

"Был фронт, но не менее важен был тыл, который этот фронт обеспечивал. И как пример – Барнаул, который производил каждый второй патрон, производил моторы для каждого пятого танка Т-34. Безусловно, это ощутимый и значимый вклад в нашу общую Победу", – отметил Андрей Турчак. Окончательное решение о месте установки стелы должны принять жители в ходе специального голосования, подчеркнул секретарь генсовета партии.

"Администрация города при поддержке правительства Алтайского края запустит это голосование. Люди сами выберут, в каком месте эта стела должна быть установлена. Я очень рассчитываю, что это произойдёт в самое ближайшее время, и город получит либо здесь, на территории Нагорного парка, либо в другом месте, которое люди выберут, точку притяжения и уважения к тем заслугам, которые проявили барнаульцы в годы Великой Отечественной войны", – заявил Андрей Турчак.

Напомним, в 2021 году почётное звание "Город трудовой доблести" было присвоено 12 городам. Это Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень.