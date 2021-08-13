Откроют зоопарки и вернут с удалёнки. В Москве начали снимать антиковидные ограничения

Часть ограничений, введённых из-за пандемии COVID-19, сняли в Москве, сообщают РИА Новости. Зоопарки вновь распахнут свои двери в столице для всех желающих, в том числе и расположенные в них крытые павильоны, написал в личном блоге мэр Сергей Собянин.

Кроме этого, с 13 августа отменено обязательное требование о переводе на дистант не менее 30% сотрудников предприятий, включая пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями. Тем предприятиям, которые могут сохранить формат удалённой работы без ущерба для компаний, рекомендовано эту практику сохранить.

Мэр Москвы сказал, что пандемия продолжает отступать благодаря вакцинации. Число новых госпитализаций в городе уменьшилось более чем в два раза по сравнению со второй половиной июня. В госпиталях сейчас лечатся менее семи тысяч человек – это минимальное количество с начала апреля.

Но и расслабляться пока нельзя, уверен Собянин. Поэтому все другие профилактические меры остаются в силе: маски в общественных местах и социальная дистанция обязательны. Посещение театров, концертов и кино по-прежнему под запретом.