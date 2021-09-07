25 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 25 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Горно-Алтайск – 6, Шебалинский район – 6, Майминский район – 4, Чойский район – 3, Кош-Агачский район – 2, Усть-Канский район – 2, Усть-Коксинский район – 2.

За весь период в регионе выявили 20 905 заражений COVID-19. При этом выздоровели 19 616 пациентов, в том числе 52 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 362 человека с подтверждённым заболеванием.