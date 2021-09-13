Молодым семьям в Барнауле стали давать меньше денег на жильё

В Барнауле средний размер выплаты молодым семьям на жильё по госпрограмме уменьшился. Ранее размер субсидии составлял более миллиона рублей, теперь – 880 тысяч.

Председатель городского комитета по делам молодёжи Владимир Гудков рассказал "Толку", что размер выплаты снизился из-за изменений, внесённых в программу. Выплаты снизились по всей России.

До 2021 года размер выплаты зависел от того, где покупается жильё: на первичном или вторичном рынке. Теперь такой зависимости нет.

Всем, кто не имеет детей, государство выдаёт 30%, кто воспитывает одного ребёнка и более – по 35% от средней стоимости жилья. Теперь меньше денег получают даже покупатели новостроек.