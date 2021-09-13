Молодым семьям в Барнауле стали давать меньше денег на жильё

В Барнауле средний размер выплаты молодым семьям на жильё по госпрограмме уменьшился. Ранее размер субсидии составлял более миллиона рублей, теперь – 880 тысяч.
Председатель городского комитета по делам молодёжи Владимир Гудков рассказал "Толку", что размер выплаты снизился из-за изменений, внесённых в программу. Выплаты снизились по всей России.
До 2021 года размер выплаты зависел от того, где покупается жильё: на первичном или вторичном рынке. Теперь такой зависимости нет.
Всем, кто не имеет детей, государство выдаёт 30%, кто воспитывает одного ребёнка и более – по 35% от средней стоимости жилья. Теперь меньше денег получают даже покупатели новостроек.
Комментарии
Что-то математика не складывается никак. если выплата примерно 880 тысяч, то семья с двумя детьми, рассчитывающая на 35% от стоимости, может рассмотреть вариант за 2,5 млн. А сегодня в Барнауле за 2,5 млн. даже однушку сложно найти
Правильно, а то рожают только из за денег/жилья.
Кому однушку найти надо за 2.5 млн пишите я найду .
это хорошо--бесплатно дадут как поучите паспорт СССР